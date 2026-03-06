A- A+

TRETA 'A juíza do mundo': Dado Dolabella ironiza crítica de Luana Piovani à sua pré-candidatura Em um vídeo publicado em seu perfil, Dolabella ironizou a manifestação da ex-namorada

O ator Dado Dolabella respondeu às críticas feitas por Luana Piovani após anunciar sua pré-candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro. A atriz comentou o assunto nas redes sociais e questionou a possibilidade de o ex disputar um cargo público.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Dolabella ironizou a manifestação da ex-namorada e afirmou que já esperava que ela comentasse o anúncio.

"Senhoras e senhores, e agora, ela: a juíza do mundo. A pessoa que todo mundo já sabia que viria comentar. Depois de quase 20 anos, a minha falsa acusadora não tira meu nome da boca. Eu não devo nada à Justiça. O processo que ela moveu contra mim foi anulado", disse.

Críticas de Luana Piovani

Ao falar sobre a pré-candidatura do ator, a atriz criticou a possibilidade de ele concorrer a um cargo público.

"Gente, o país da piada pronta, né? Como é que pode uma pessoa que tem processo criminal se candidatar a um cargo público? Não poderia", afirmou.

Na sequência, ela ampliou as críticas. "Uma pessoa que não paga pensão, um agressor, alguém que tem um processo criminal em andamento, um ex-presidiário… todas essas coisas, né? Mas no Brasil tudo pode, gente!", declarou.

Em outro vídeo, Dolabella também relacionou a decisão de entrar na política a experiências pessoais que, segundo ele, foram marcadas por acusações injustas.

"É exatamente por situações como essa que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Falsas acusações são repetidas tantas vezes que as pessoas passam a acreditar nelas como se fossem verdade", afirmou.

O ator acrescentou que pretende defender pessoas que, segundo ele, foram alvo de denúncias infundadas. "Minha pré-candidatura é para defender pessoas que passam pelo que passei. Pessoas injustiçadas, pessoas vítimas de denúncias falsas, pessoas que têm sua reputação destruída por narrativas que se espalham sem prova", disse.

Histórico de acusações

Dolabella e Piovani tiveram um relacionamento que terminou em 2008. Naquele ano, a atriz registrou uma queixa por agressão contra o ator, que passou a responder a um processo penal. Em julho de 2013, o caso foi arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após investigação.

Em outubro do ano passado, a ex-namorada do ator, a modelo e empresária Marcela Tomaszewski, o acusou de agressão física e psicológica. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Dolabella também já respondeu a outras acusações relacionadas a agressão, desacato e pensão alimentícia. Em entrevista recente ao programa Domingo Espetacular, da Record, o ator afirmou que já pediu desculpas a Piovani pelo episódio ocorrido durante o relacionamento.



