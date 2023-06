"A leitura ajuda a esquecer a realidade", diz o roteirista belga Zidrou, da HQ "Verões felizes"

A- A+

Não faz muito tempo o mundo esteve confinado devido à pandemia. Aqueles que puderam encontraram um pouco de conforto em filmes, séries e livros para aliviar o isolamento social e a consequente angústia.



Muita gente tratou sua saúde mental com doses de streaming e leitura. Um dos quadrinhos mais agradáveis e confortantes dessa época foi a série “Verões felizes”, que infelizmente não foi concluída pela editora que a publicava.



Três aventuras da HQ produzida pela dupla Zidrou e Jordi Lafebre continuavam inéditas no Brasil. Até agora.

Quadrinho "On the road"

A editora Pipoca & Nanquim acaba de lançar uma edição com todas as seis histórias protagonizadas pela família Faldérault, que a cada capítulo, focado em um ano de suas vidas (de 1962 a 1980), sai de férias, aos trancos e barrancos. E sempre a bordo da Senhorita Estérel, um automóvel Renault 4L, como em um road movie.

O grande trunfo de “Verões felizes” é acompanhar o amadurecimento dos Faldérault, principalmente as crianças, e, claro, as roubadas em que eles se metem a cada viagem de carro. É difícil não se identificar com personagens tão humanos, sempre à procura da felicidade.



O roteirista Benoit Drouise, mais conhecido como Zidrou (inversão da pronúncia do sobrenome, “dru-zi”), já revelou que parte da inspiração para criar o patriarca Pierre Faldérault veio da história real de um colega de profissão, o conterrâneo Peyo — o pai dos Smurfs —que vivia uma rotina parecida com a do personagem Pierre, que todo ano corre para entregar seus desenhos em quadrinhos a tempo de viajar com a família de Bruxelas para o sul da Europa, em busca de sol.

— Não gosto muito de viajar de carro — confessa Zidrou cortando logo o barato, direto da cidade de Ronda, na Espanha, onde mora com a família. —Mas temos feito algumas viagens com meus quatro filhos e minha esposa para ir, por exemplo, mergulhar em Cabo de Gata, a três horas e meia daqui. O clima é melhor na Andaluzia, claro.

Zidrou diz que teve a grande ideia de publicar as viagens de férias de seus personagens de forma aleatória no formato álbum, mas decidiu ordenar cronologicamente na versão integral.

— As memórias, boas e ruins, também não chegam até nós em ordem cronológica — digressiona o roteirista belga antes de jogar um balde d’água fria em quem espera mais aventuras dos Faldérault. — Não há outro álbum à vista. Talvez no futuro, se for feita uma adaptação para o cinema ou, meu sonho, em anime, ao estilo do Studio Ghibli. Vamos ver também se o roteirista, ou seja, eu, terá uma ideia de como não repetir a mesma música. E se a agenda de Jordi Lafebre vai permitir.

Um dos mais prolíficos escritores de quadrinhos da atualidade, Zidrou tem dezenas de álbuns publicados, com vários parceiros diferentes na arte. Além de Jordi Lafebre, deram forma ao seu texto Aimée de Jongh (“A obsolescência programada dos nossos sentimentos”), Oriol (“Naturezas mortas”), Arno Mornin (“A adoção”) e Judith Vanistendael (“A baleia biblioteca”).

— A melhor alquimia é quando me coloco a serviço da personalidade do cartunista— responde Zidrou para logo depois dar a fórmula para sua rotina de escrever todo dia de manhã.— Pesquisa: o mínimo possível. Periodicidade: trabalho muito, pois tenho que alimentar uma grande família!

E se despede filosofando ao saber que seus livros sobre as viagens dos Faldérault confortaram leitores brasileiros nos últimos anos:

— Então terei que ir, eu mesmo, de férias para o Brasil, viajar, ser feliz. A leitura nos ajuda a esquecer a realidade. Mas a realidade... Ela não nos esquece.

