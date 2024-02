A- A+

BBB 24 A Líder Raquele acorda casa do BBB 24 com o Toque de Despertar; confira Para a disputa da liderança desta semana, a sister terá o poder de vetar dois confinados da prova

Na tarde desta quinta-feira (22), Raquele estava no Quarto do Líder com Michel e observou através da Central do Líder que alguns participantes ainda dormiam nos outros quartos do BBB 24.

Perto de encerrar o seu reinado, a Líder decidiu usar o Toque de Despertar para acordar a casa. "Eles não vão achar que fui eu", comentou ela quando o toque começou. A dupla acompanhou os brothers acordando e deram risada da situação.

Nesta noite vai acontecer a décima Prova do Líder do BBB 24. Para a disputa da liderança desta semana, a sister Raquele terá o poder de vetar dois confinados da prova.

