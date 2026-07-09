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CINEMA "A Margem do Rio": filme pernambucano disputa prêmio principal no Festival de Locarno, na Suíça Primeiro longa-metragem de Matheus Farias e Enock Carvalho foi filmado no Recife

Rodado no Recife, “A Margem do Rio” vai representar o Brasil na competição internacional do 79º Festival de Cinema de Locarno, que ocorre de 5 a 15 de agosto, na Suíça. O filme é o primeiro longa-metragem da dupla Matheus Farias e Enock Carvalho.

A obra pernambucana concorre ao Leopardo de Ouro, prêmio máximo do festival, fazendo sua estreia mundial no evento. O título foi filmado entre julho e setembro do ano passado, envolvendo uma equipe de 150 profissionais, entre elenco e equipe técnica.

Na trama, Izaquiel (Caique Copque) é um auxiliar de serviços gerais recifense que, durante a noite, se aventura em busca de encontros secretos no mangue. Seu caminho cruza com o do intrigante pescador Jeremias (Ítalo Martins). Quando uma ameaça leva violência ao lugar, os dois enfrentam uma jornada rumo às profundezas do coração do manguezal.



“A Margem do Rio” marca uma nova fase na carreira de Matheus Farias e Enock Carvalho. Fundadores da Gatopardo Filmes, os dois são conhecidos por seus curtas-metragens premiados, incluindo o celebrado “Inabitável” (2020), que foi exibido no Festival de Sundance.

Robério Diógenes, Carlos Francisco, Isis Broken, Renna Costa, Enio Cavalcanti e Artia completam o elenco. A Gatopardo realiza o filme em coprodução com Moçambique Audiovisual e Vitrine Filmes, além da alemã Tama Filmproduktion.

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