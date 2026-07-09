"A Margem do Rio": filme pernambucano disputa prêmio principal no Festival de Locarno, na Suíça
Primeiro longa-metragem de Matheus Farias e Enock Carvalho foi filmado no Recife
Rodado no Recife, “A Margem do Rio” vai representar o Brasil na competição internacional do 79º Festival de Cinema de Locarno, que ocorre de 5 a 15 de agosto, na Suíça. O filme é o primeiro longa-metragem da dupla Matheus Farias e Enock Carvalho.
A obra pernambucana concorre ao Leopardo de Ouro, prêmio máximo do festival, fazendo sua estreia mundial no evento. O título foi filmado entre julho e setembro do ano passado, envolvendo uma equipe de 150 profissionais, entre elenco e equipe técnica.
Na trama, Izaquiel (Caique Copque) é um auxiliar de serviços gerais recifense que, durante a noite, se aventura em busca de encontros secretos no mangue. Seu caminho cruza com o do intrigante pescador Jeremias (Ítalo Martins). Quando uma ameaça leva violência ao lugar, os dois enfrentam uma jornada rumo às profundezas do coração do manguezal.
Leia também
• "Duna: Parte Três", último filme da trilogia de Denis Villeneuve, ganha trailer oficial; confira
• Filme sobre o caso Elize Matsunaga ganha primeiras imagens com Lorena Comparato no papel principal
• Maiara "aprova" ser interpretada por Klara Castanho em filme sobre Marília Mendonça
“A Margem do Rio” marca uma nova fase na carreira de Matheus Farias e Enock Carvalho. Fundadores da Gatopardo Filmes, os dois são conhecidos por seus curtas-metragens premiados, incluindo o celebrado “Inabitável” (2020), que foi exibido no Festival de Sundance.
Robério Diógenes, Carlos Francisco, Isis Broken, Renna Costa, Enio Cavalcanti e Artia completam o elenco. A Gatopardo realiza o filme em coprodução com Moçambique Audiovisual e Vitrine Filmes, além da alemã Tama Filmproduktion.