MÚSICA A "Melhor Canção" do Festival de Música da Rádio Nacional é da caruaruense Isabela Moraes Cantora e compositora caruaruense sagrou-se vencedora com "Quem Disse", do álbum "Estamos Vivos"

"Assim, mansin…" a cantora e compositora pernambucana Isabela Moraes vem à tona como "notícia" na Música Popular Brasileira. A mais recente boa nova da artista caruaruense diz respeito à 14ª edição do Festival de Música da Rádio Nacional - ela foi premiada com a Melhor Canção: "Quem Disse", composição assinada por ela, com produção e arranjos de Juliano Holanda e Rafael Ramos.



O resultado, divulgado no último sábado (18), premiou outras seis categorias, entre elas Melhor Música Instrumental, que também veio para um artista 'da terra', Felipe Maia, com a canção "Banzo". Os vencedores - em meio a 350 trabalhos inscritos, culminando em 12 finalistas - foram escolhidos em júri popular, com votação pela internet.

"Estou celebrando essa grande conquista", contou Isabela, que recentemente perdeu sua mãe e, em meio à tristeza do momento, tem mesclado alegrias, como a do prêmio do festival e a aprovação de um projeto de audiovisual em Caruaru, no Agreste.









"Dentro dessa avalanche de tristeza - tenho certeza de que ela está vibrando com tudo que tem acontecido - vêm as notícias boas. Vou ter clipes ano que vem de todas as canções de ''Pano pra Alma'", completou Isabela, em referência ao disco produzido este ano, com faixas autorais e produção assinada pela unanimidade Juliano Holanda.



A propósito, o "mansin" que introduz estas linhas integra trecho de "Ela Esqueceu Meu Nome", que tem também assinatura de Juliano. "Sobre Sábado", "Ciúme" e a faixa homônima ao disco, "Pano pra Manga" completam o trabalho. Já a canção vencedora do Festival de Música da Rádio Nacional vem do álbum "Estamos Vivos" (Deck, 2020).



Crédito: Léo Aversa

"Nesse álbum ("Estamos Vivos") me assumo dona de mim. Chego com mais maturidade, experiência nos exercícios da escrita e do canto, do palco e da vida", destacou Isabela à época, em conversa com a Folha de Pernambuco, que também "ouviu" de Juliano Holanda - à frente da produção do disco - que o disco foi uma "espécie de correção histórica, um registro extremamente necessário dentro do cancioneiro brasileiro".



De fato, Isabela Moraes, faz tempo, embala as enormidades da música Brasil afora, em voz, letra e sobretudo, em força como sinônimo de potência.

Demais Premiados

Além dos pernambucanos Isabela Moraes e Felipe Maia, a edição do Festival premiou Mauro Fantozzi (SP), com "Tempo Brando", a música escolhida pelo júri.



Já na categoria "Melhor Música com Letra", Marisa Molchanski (SP) sagrou-se vitoriosa com "Não Percebeu Ainda?". O melhor intérprete vocal foi Ivando Coelho (MA), com "Água de Assobio" - composta em parceria com Celso Borges.



Sidão Santos (RJ), com "Chiado", levou como "Melhor Intérprete Instrumental". O "Melhor Arranjo" foi para "Veludo Verde", assinada por Nat Mirrors e os Espelho da Noite, e Samuel Mota (DF).

