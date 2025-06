A- A+

CINEMA "A Melhor Mãe do Mundo": filme de abertura do 29º Cine PE ganha sessão extra no festival Exibição da última segunda-feira (9) marcou a estreia do longa-metragem no Brasil

Leia também

• Novo filme da "Mulher-Maravilha" está "sendo escrito", diz James Gunn, que não confirma Gal Gadot

• Filme "Homem com H", sobre Ney Matogrosso, ultrapassa a marca de 600 mil espectadores

• Snoop Dogg vai ganhar filme biográfico com ator de 'Outer Banks'

“A Melhor Mãe do Mundo”, novo filme de Anna Muylaert que abriu o 29º Cine PE, será reexibido pelo festival. A sessão extra ocorre nesta sexta-feira (13), às 17h, no Teatro do Parque, no Recife, com entrada gratuita.

A nova sessão atende a uma demanda do público e da +Galeria, produtora e distribuidora do longa-metragem, devido ao atraso na exibição anterior, na segunda-feira (9). Parte dos espectadores não conseguiram ver a obra na íntegra.

A abertura do festival contou com a presença da Ministra da Cultura, Margareth Menezes, que lançou um novo edital para o audiovisual. Segundo a produção do Cine PE, o horário da sessão foi afetado pelo anúncio da chamada pública.

“A Melhor Mãe do Mundo” é protagonizado por Shirley Cruz e Seu Jorge. A trama acompanha Gal, uma catadora de recicláveis que foge com os filhos após tentar denunciar o marido abusivo e não receber apoio das autoridades. Para proteger as crianças, ela os faz acreditar que estão embarcando em uma grande aventura.

Com as presenças dos atores Shirley Cruz, Luedji Luna e Rubens Santos, a exibição no 29º Cine PE marcou a estreia em território nacional do longa. O lançamento oficial nas salas de cinema está marcado para 7 de agosto.

Veja também