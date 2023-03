"A Mesa de Deus: os alimentos da Bíblia" é apresentado na APL

A- A+

Foi a partir de um convite para pesquisar sobre comidas citadas na Bíblia que a escritora e pesquisadora gastronômica Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti, deu vazão ao livro "A Mesa de Deus: os alimentos da Bíblia" (Editora Record) - obra, das mais relevantes e notáveis, apresentada ontem em encontro na Academia Pernambucana de Letras (APL), espaço onde ocupa a cadeira de número 23, que já pertenceu ao sociólogo Gilberto Freyre.

O alimento como pesquisa

"Eu não tinha ideia da extensão e do tempo que duraria, foram dez anos de pesquisa", comentou ela, em conversa com a Folha de Pernambuco, antes da cerimônia que reuniu familiares, amigos e acadêmicos, todos atentos à explanação acerca do livro que trouxe para a escritora muitos prazeres, entre eles o mergulho em conhecer mais profundamente o Livro Sagrado e, ao mesmo tempo, deparar-se com o papel social que desde sempre o alimento exerce aos povos.



Crédito: Ed Machado/Folha de Pernambuco

"Eu não tinha experiência, conhecimento da Bíblia, por isso o convite do cardeal Dom José Tolentino em pesquisar sobre os alimentos da época, foi um desafio. Estudei, procurei teólogos e especialistas no assunto. Além disso, perceber a mesa (o alimento) como um forte alicerce das sociedades, simbolizando união, comunhão e partilha, foi uma grande novidade da Bíblia, e é a parte mais bonita do Novo Testamento", comentou Maria Lecticia, que também é autora de "Açúcar no Tacho" (2007), "O Negro Açúcar" (2008), "História dos Sabores Pernambucanos" (2009), "Esses Pratos Maravilhosos e seus Nomes Esquisitos" (2013), "Gilberto Freyre e As Aventuras do Paladar" (2013), "Açúcar - uma história" (no prelo).

"Extraordinária Incansável"

E foi citando as obras anteriores de Maria Lecticia que a desembargadora, escritora e ocupante da cadeira número 9 da Academia Pernambucana de Letras (APL), Margarida Cantarelli, introduziu a apresentação de "A mesa de Deus: os alimentos da Bíblia", discorrendo, em minúcias, sobre os alimentos que aparecem no Livro Sagrado em meio aos simbolismos que cercam o assunto.

Para Cantarelli - que também foi cortejada por Maria Lecticia e pelos presentes, que juntos lembraram o seu aniversário, que é comemorado nesta terça (28) - a pesquisadora gastronômica "tem a capacidade de fazer tudo e muito bem, é uma extraordinária incansável".



Crédito: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Também participou do encontro na APL o presidente do Grupo EQM, Eduardo Monteiro, irmão de Maria Lecticia. Na ocasião, ele confessou ter sido tomado por forte emoção durante a apresentação do livro, a que ele denominou de "obra fantástica". "Estou fortemente tomado pela emoção, com um livro que mergulha tão profundamente nas histórias bíblicas e nos alimentos que faziam parte das histórias contadas à época, por Jesus, por todos que ele reunia à sua volta. E Lecticia nos conta isso de uma forma irretocável em uma obra fantástica".

Serviço

"A Mesa de Deus: os alimentos da Bíblia" (Editora Record)

De Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti

R$ 74,90

