TBT DA MUSA
"A meta é fazer você chorar", diz Priscila Senna sobre show no Marco Zero
A partir das 18h, o Recife será palco de mais uma empreitada da artista
Cantora Priscila Senna comemora 15 anos de carreira com show no Marco Zero do Recife - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco
Priscila Senna até admite timidez, mas a Musa… a que vai subir ao palco do Marco Zero nesta quarta-feira (27) para gravação do DVD “TBT da Musa”, vai ferver o Bairro do Recife com repertório conhecido e ecoado por seu público, que ‘vamos combinar’, é gigante.
Com participações de nomes como Simone Mendes, Pablo e Liniker, entre outros, Priscila Sena revive e celebra 15 anos de uma carreira consolidada.
A partir das 18h, o Recife será palco de mais uma empreitada da artista, reconhecida nacionalmente e amada por Pernambuco.
Sobem ao palco como convidados para gravação do DVD Pablo, Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Iguinho & Lulinha, Liniker, Tayara Andreza, Léo Foguete e Manu Bathidão.