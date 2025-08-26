Ter, 26 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça26/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TBT DA MUSA

"A meta é fazer você chorar", diz Priscila Senna sobre show no Marco Zero

A partir das 18h, o Recife será palco de mais uma empreitada da artista

Reportar Erro
Cantora Priscila Senna comemora 15 anos de carreira com show no Marco Zero do RecifeCantora Priscila Senna comemora 15 anos de carreira com show no Marco Zero do Recife - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Priscila Senna até admite timidez, mas a Musa… a que vai subir ao palco do Marco Zero nesta quarta-feira (27) para gravação do DVD “TBT da Musa”, vai ferver o Bairro do Recife com repertório conhecido e ecoado por seu público, que ‘vamos combinar’, é gigante.

Com participações de nomes como Simone Mendes, Pablo e Liniker, entre outros, Priscila Sena revive e celebra 15 anos de uma carreira consolidada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

Leia também

• Priscila Senna surpreende fãs que circulavam no Bairro do Recife, neste domingo (24)

• "Vocês vão amar, vão se emocionar", diz Priscila Senna sobre gravação de DVD no Marco Zero

• Show de Priscila Senna no Marco Zero terá palco maior do que o do Carnaval

A partir das 18h, o Recife será palco de mais uma empreitada da artista, reconhecida nacionalmente e amada por Pernambuco.

Sobem ao palco como convidados para gravação do DVD Pablo, Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Iguinho & Lulinha, Liniker, Tayara Andreza, Léo Foguete e Manu Bathidão.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter