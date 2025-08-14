"A Mulher da Casa Abandonada" vira documentário da Prime Video

A- A+

“A história oculta por trás de uma máscara de creme”, é assim que o jornalista e escritor Chico Felitti descreve sua série de Podcast “A Mulher da Casa Abandonada”, que se tornou uma sensação nacional em 2022. Nesta sexta-feira (15), o programa ganha uma nova camada com o documentário homônimo, da Prime Video.



A obra de Felitti, produzida em parceria com a Folha de S. Paulo, é resultado de uma apuração de seis meses que começou em um bairro nobre de São Paulo (onde moravam figuras como Jô Soares, Adriane Galisteu e Fernando Henrique Cardoso) e viajou até o subúrbio de Washington, capital dos Estados Unidos.

“A Mulher da Casa Abandonada” conta a história de uma senhora que mora em uma mansão em Higienópolis conhecida localmente como Mari. Reclusa em uma residência deteriorada e por trás de uma máscara de creme, Mari esconde um crime, uma investigação do FBI contra ela e até mesmo seu nome verdadeiro.

Margarida Bonetti, a real identidade da moradora misteriosa, e seu marido foram acusados de delitos entre os anos de 1970 e o início dos anos 2000, como agredir e manter ilegalmente a trabalhadora doméstica brasileira Hilda Rosa dos Santos em situação análoga a escravidão por quase duas décadas. O caso teve grande repercussão jurídica nos Estados Unidos, onde eles moravam na época, gerou intensos debates e levou à criação de uma lei que protege vítimas de trabalho forçado, permitindo que trabalhadores denunciem abusos e possam permanecer legalmente no país.

Apesar de não ser uma investigação policial nem um processo judicial, o jornalista foi além do que estava nos papéis oficiais e encontrou detalhes do caso que nem as autoridades tinham acesso. Bonetti vive há décadas sem julgamento.

Com três episódios lançados de uma só vez, a série é dirigida por Kátia Lund, que também assina a produção executiva, Lívia Gama e Yasmin Thayná. Chico Felitti atuou como consultor criativo com participação direta. Com eles, a produção traz novas informações e materiais inéditos, como a revelação dos relatos da vítima pela primeira vez, 30 anos depois do acontecimento. Isso porque a produção do áudio teve consentimento de Rosa, mas ela optou por não aparecer no programa, apesar de ter conversado com Feliti. Além das novas informações, o documentário também acompanha a repercussão nacional que o podcast teve e como isso levou uma multidão para protestar em frente a tão falada mansão.

Para acompanhar a estreia do produto audiovisual da Amazon Prime Video, Felitti lançou nesta quarta-feira (13) o oitavo capítulo dessa história nos streamings de podcast. O último episódio responde uma pergunta para terminar de contar esse caso: por que Margarida Bonetti não foi encontrada pela polícia?



A resposta visita um novo cenário: um bairro de Campinas onde Bonetti morou por dez anos assim que voltou ao Brasil, durante as investigações norte-americanas

