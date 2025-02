''A Mulher de Todos'', de Rogério Sganzerla, ganha versão restaurada em 4K para os cinemas

A- A+

Em ''A Mulher de Todos'', Helena Ignez tornou-se uma das figuras femininas mais importantes do cinema brasileiro, por meio da sua atuação, como Ângela Carne e Osso. O longa-metragem dirigido por Rogério Sganzerla (1946-2004), em 1969, ganhou uma versão restaurada digitalmente em resolução 4K para os cinemas.



A primeira exibição do clássico acontece nesta sexta-feira (21), às 19h, na área externa da Cinemateca Brasileira, seguida de um debate com a atriz Helena Ignez e a preservadora audiovisual Débora Butruce. Esta, inclusive, realizou a coordenação técnica da restauração da obra feita pela Mercúrio Produções, a partir de materiais preservados pela instituição de maior acervo audiovisual do Brasil.

Restauração e tratamento

O processo de restauração digital em 4K, que também contou com recursos da Digitalização de Acervos 2023 pela Lei Paulo Gustavo no Estado de São Paulo, teve intuito de recuperar a versão colorizada do filme. O diretor Sganzerla batizou o método de coloração de ‘’A Mulher de Todos’’, seu segundo filme, como Sexycolor ou Dinamic Color, que caracterizou sua estética cinematográfica como experimental.



A imagem conservada precisou passar por correções de riscos leves, enquanto o som foi tratado por José Luiz Sasso para minimizar ruídos e distorções.



Sobre ''A Mulher de Todos''

A trama de ‘’A Mulher de Todos’’, acompanha Ângela Carne e Osso (Helena Ignez), uma ninfomaníaca casada com um ex-carrasco nazista, chamado Doktor Plirtz (Jô Soares), um magnata dos quadrinhos no Brasil. Quando cansa da vida doméstica, a protagonista decide viajar para a exótica Ilha dos Prazeres.

O filme venceu o Festival de Brasília de 1969 nas categorias de Melhor Atriz (Helena Ignez) e Melhor Montagem, e foi listado entre os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).



Debate

O bate-papo reúne Helena Ignez e Débora Butruce para discutirem com o público sobre a linguagem do filme, sua influência ao longo das décadas e os desafios da restauração.



A protagonista de ''A Mulher de Todos'' é uma renomada atriz e diretora, que teve seu nome dado a uma sala no cinema Belas Artes, enquanto Débora, a coordenadora técnica da restauração, é uma das principais especialistas em preservação audiovisual do país, com mais de 20 anos de experiência e trabalhos exibidos em festivais como a Berlinale.



SERVIÇO

''A Mulher de Todos'' – Sessão especial da cópia restaurada em 4K

Quando: 21 de fevereiro, 19h

Onde: Área Externa da Cinemateca Brasileira - Largo Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, São Paulo - SP

Exibição em DCP (restaurado) com recursos de acessibilidade + Debate com Helena Ignez e Débora Butruce

Acesso gratuito

