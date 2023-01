A- A+

TEATRO A Mulher Monstro retorna ao palcos do Recife José Neto Barbosa se apresenta no Teatro de Santa Isabel, nesta sexta-feira (27)

Dentro da programação do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE), o premiado espetáculo "A Mulher Monstro" será apresentado nesta sexta-feira (27), às 20h. Os ingressos antecipados estão sendo vendidos no site Guichê Web, e também poderão ser adquiridos na bilheteria do Teatro.

Protagonizada por José Neto Barbosa, a tragicomédia foi considerada como Melhor Espetáculo e Melhor Ator na última edição do JGE. A apresentação, que ocorrerá no imponente Teatro Santa Isabel, marca o retorno à capital pernambucana.

A peça é baseada em declarações lamentáveis, polêmicas e verídicas das redes sociais, de políticos e de figuras públicas. Como Drag Queen, o ator trata a atualidade brasileira expondo violências cotidianas e a personalidade de uma burguesa cis, falsa religiosa, perseguida pela própria intolerância.

Provocando gatilhos emocionais na plateia, indo nos limites do humor e os questionando na performance, presa numa pequena jaula, há a transformação de um verdadeiro monstro. A dramaturgia é inspirada também em conto de Caio Fernando Abreu e na Monga dos circos nordestinos.

“Faz 01 ano que não apresentamos por aqui. Com os últimos acontecimentos políticos, a peça está repleta de novas cenas e acredito que o público vai gostar bastante", comenta o ator.



Serviço

Peça A Mulher Monstro

Local: Teatro de Santa Isabel, Praça da República, Santo Antônio, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30,00 no site

Informações: @josenetobarbosa

Não é indicada para menores de 14 anos, bem como para pessoas com sensibilidade/disfunção sensorial.

Veja também

Cultura Discurso cantado por Margareth Menezes marca recriação do Ministério da Cultura