"A Múmia" terá novo filme com Brendan Fraser e Rachel Weisz de volta ao elenco, diz site
Segundo o The Hollywood Reporter, a Universal está negocioando com os atores para que eles reprisem seus papéis na franquia
“A Múmia” deve ganhar uma nova sequência nos cinemas, de acordo com o site especializado The Hollywood Reporter. Brendan Fraser e Rachel Weisz, que estrelaram o filme original de 1999, estariam negociando o retorno à franquia.
O novo longa-metragem seria dirigido pela Radio Silence, coletivo de cineastas formado por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet. A dupla dirigiu o filme “Casamento Sangrento” (2019) e foi responsável por revitalizar a franquia “Pânico”.
Ainda segundo a publicação, a Universal não está tratando o projeto como um reboot, mas sim como uma continuação, ignorando os eventos do terceiro filme, “A Múmia: Tumba do Imperador Dragão”, lançado em 2008.
Sean Daniel, que produziu os longas originais com seu falecido parceiro James Jacks, estaria de volta como produtor. Já o roteiro, de acordo com as informações do The Hollywood Reporter, já teria sido escrito por David Coggeshall.