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TELEVISÃO Em "A Nobreza do Amor", pernambucana Julia Lemos vive segunda experiência em novelas A atriz interpreta a insegura Ana Maria, personagem que vive sendo humilhada pela mãe

Julia Lemos, intérprete da introspectiva Ana Maria de “A Nobreza do Amor”, é pernambucana e vive sua segunda experiência em novelas. Em 2024, ela fez uma participação na primeira fase do remake de “Renascer”, como uma das moças do bordel de Jacutinga (Juliana Paes).

Agora, a atriz tem a oportunidade de ampliar sua presença na tela, dando vida a uma personagem que promete movimentar a trama da novela das seis da TV Globo. Em entrevista à Folha de Pernambuco, Julia revela que o trabalho anterior não diminui totalmente o “frio na barriga” na hora de gravar.

“Todo projeto traz novos desafios e cada personagem é único em todos os sentidos. Nesse retorno, me sinto mais tranquila nos sets, mas, mesmo assim, trato cada nova cena como algo que estou fazendo pela primeira vez”, comenta.



No folhetim de época escrito por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Julia Lemos é uma das integrantes da família Bonafé, uma das mais abastadas do fictício município de Barro Preto. Filha de Casemiro Bonafé (Cassio Gabus Mendes) e irmã do vilão Mirinho (Nicolas Prattes), ela vive sendo humilhada pela própria mãe, interpretada pela também pernambucana Fabiana Karla.

“Eu e Fabiana temos uma relação muito bonita. Ela me acolheu em vários sentidos e foi, desde o início da preparação, muito amorosa e maternal comigo. Acho que é por isso que temos mais liberdade ainda de estabelecer essa relação tensa entre mãe e filha nas cenas”, afirma.

Ambientada na década de 1920, “A Nobreza do Amor” divide sua história entre um reino imaginado na África e o Interior do Rio Grande do Norte, no Brasil. No cenário nordestino, Ana Maria é tida como o “patinho feio” da história. Por conta de uma paralisia infantil, ela manca de uma perna, o que aumenta sua insegurança e timidez.

Já nos primeiros capítulos, a moça demonstrou interesse por Manoel (Daniel Rangel), melhor amigo do irmão, que só a rejeita. No entanto, a personagem ainda viverá um romance proibido com Januário (Ítalo Martins), funcionário da fazendo do pai dela.

Julia Lemos é formada em Cinema e Audiovisual pela UFPE (Foto: Maju Magalhães/Divulgação)

Sobre o futuro romântico de Ana Maria, a atriz prefere manter segredo. “Tem muito que o público ainda vai ter que esperar para assistir. Acho que, nesse momento, estamos assistindo à construção dessas relações na novela e é muito bonito ver cada detalhe sendo traduzido na tela”, fala.

Julia conta que a preparação para a personagem começou ainda em dezembro do ano passado. “Assisti a muitos filmes que trazem à tona essa relação conturbada entre mães e filhas, li livros da época e me reconectei com partes de mim que nem sempre acesso. Essa é a mágica dessa profissão: Ana Maria é diferente de mim, mas ao mesmo tempo é composta de detalhes vindos da minha vida e de muito do que eu já li e aprendi”, compartilha.

Formada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a recifense vem dando os primeiros passos na carreira, mas já mirando grandes oportunidades. Em 2025, ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde participou do projeto da TV Globo “Mergulho em Cena”, voltado para a preparação de atores.

“Confio muito que tudo tem sua hora certa, então celebro esse trabalho e desejo outras oportunidades tão bonitas e prazerosas como essa. Tenho muitos sonhos, mas quero viver bem cada passo dado”, diz.

Mesmo distante de seu estado de origem, ela segue conectada à produção audiovisual local. No ano passado, retornou a Pernambuco para gravar, na cidade de Bonito, no Agreste, cenas de “O Rio”. Dirigida pelo pernambucano Hilton Lacerda e pelo cearense Wislan Esmeraldo, o filme deve estrear ainda em 2026.

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