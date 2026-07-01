"A Nobreza do Amor" não vai ao ar hoje; veja horário de exibição das demais novelas na Globo
Programação da emissora tem sofrido alterações ao longo do torneio. É provável que esse padrão se mantenha até o final da Copa do Mundo
A programação da Globo tem sido afetada por conta da transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, 1º, "A Nobreza do Amor" não será exibida, enquanto as demais novelas também passarão por mudanças.
Agora antecipada, "Avenida Brasil" vai ao ar no Vale a Pena Ver de Novo a partir das 15h25. Em seguida, tem início o Pré-Copa, que antecede a partida entre Bélgica e Senegal.
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Após a segunda edição do jornal local, a novela "Coração Acelerado" será exibida às 19h40.
Encerrando o dia, "Quem Ama Cuida também" terá sua transmissão mantida, a partir das 21h20.
Ao longo do torneio, a programação da emissora tem sofrido alterações. É provável que esse padrão se mantenha até o final da Copa do Mundo.
Horários das novelas hoje, quarta-feira, 1º:
15h25: Avenida Brasil
19h40: Coração Acelerado
21h20: Quem Ama Cuida