''A Nobreza do Amor'' pode representar a renovação de tramas de época

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A estética de ''A Nobreza do Amor'' vem chamando a atenção desde os primeiros teasers. A ambientação dividida entre um fictício reino africano e o Nordeste brasileiro, em plena década de 1920, resultou certeira e realmente inovadora.



Bebendo em referências da ideia coletiva do que é o continente africano, a novela vai além ao misturar referências regionais e dar unidade e arrojo a uma visão de África cosmopolita e requintada. Dos figurinos de Marie Salles aos cenários assinados por Paula Salles e Fábio Rangel, tudo soa muito inspirado e artesanal, principalmente com a trilha sonora original de Eduardo Queiroz.

Sob o comando de Gustavo Fernandez, diretor conhecido por equilibrar a força dos textos com um olhar técnico mais apurado, a atual novela das seis direciona a teledramaturgia da Globo para um novo rumo. Sem poupar esforços, a fotografia exuberante está a favor de movimentos de câmera e desempenho de atores que resultam em arte pura.



A estética, entretanto, não se sobrepõe ao texto. Assinado a seis mãos por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a novela não perde tempo em botar sua história para jogo. Abusando de belas locações e takes de transição sem sair do Brasil, a trama protagonizada pela Princesa Alika, de Duda Santos, logo se mostra envolvente.

Apesar das fracas coreografias de luta, o clima aventureiro pela independência e das tensões de golpe de estado no fictício Reino de Batanga falam de um mundo do passado, mas dialogam diretamente com os dias de hoje, tática que aproxima as situações mostradas em ''A Nobreza do Amor'' de um público ávido por entretenimento, mas que também aprecia referências e enredos bem desenvolvidos.



Mesmo que a repetição de elenco seja algo problemático para a Globo atualmente, seria difícil encontrar outra protagonista para ''A Nobreza do Amor'' que não fosse Duda Santos. Após seu excelente desempenho como a mocinha de ''Garota do Momento'', Duda surge em cena mais madura e mostrando outras referências ao viver Alika.

Com belos momentos protagonizados por Erika Januza e Zezé Motta, é Jendal, vilão de Lázaro Ramos que promete roubar a cena de ''A Nobreza do Amor''. Vingativo e calculista, o Primeiro-Ministro de Batanga é um personagem feito para Ramos brilhar e mostrar um tipo de atuação que ele costuma exibir mais nos filmes. Belo cartão de visitas, os primeiros capítulos do folhetim representam um esperado respiro para as tramas de época das 18h.

''A Nobreza do Amor'' – Globo – de segunda a sábado, às 18h20.

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