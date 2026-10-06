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FAMOSOS Após "A Nobreza do Amor", Rodrigo Simas deve estrelar próxima novela das sete da Globo Com estreia prevista para março de 2027, "Elas que Lutem" acompanhará uma camelô do Brás, vivida por Heslaine Vieira

No ar em "A Nobreza do Amor", Rodrigo Simas emendará o atual trabalho com "Elas que Lutem", próxima novela das 19h da Globo. O ator começará a trabalhar no projeto de Daniel Ortiz e Victor Atherino após encerrar as gravações de suas cenas no folhetim das 18h.

A informação foi divulgada originalmente pelo site Notícias da TV. O Estadão tentou contato com a assessoria de imprensa da Globo, que não confirmou a escalação de Simas, dizendo que "ainda não estamos divulgando [Elas que Lutem]".

Simas já trabalhou com Ortiz e Atherino em "Salve-se Quem Puder", de 2020, assim como Fred Mayrink, que será o diretor artístico de "Elas que Lutem".

Com estreia prevista para março de 2027, "Elas que Lutem" acompanhará uma camelô do Brás, vivida por Heslaine Vieira, que deixa São Paulo com alguns aliados para se vingar de um empresário de Manaus que os enganou. O grupo sofre um acidente de avião e fica perdido na Amazônia.

Além de Simas e Heslaine, Alessandra Negrini e Marcelo Médici também devem estrelar a produção.

Atualmente, Simas vive Omar em "A Nobreza do Amor", transmitida na faixa das 18h. A faixa das 19h é ocupada por "Por Você", que estreou em agosto.

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