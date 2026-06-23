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"A Nobreza do Amor" terá menos capítulos esta semana devido à Copa; confira

A mudança acontece justamente em um dos momentos mais decisivos da trama

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Jendal, personagem de Lázaro Ramos em "A Nobreza do Amor"Jendal, personagem de Lázaro Ramos em "A Nobreza do Amor" - Foto/Divulgação

Os telespectadores de A Nobreza do Amor terão menos capítulos para acompanhar nesta semana. Por conta dos ajustes na programação da TV Globo para a transmissão dos jogos da Copa do Mundo, a novela das seis sofrerá duas interrupções e será exibida apenas quatro vezes nos próximos dias.

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A mudança acontece justamente em um dos momentos mais decisivos da trama. Enquanto o público acompanha a luta de Tonho (Ronald Sotto) pela sobrevivência após ser baleado, novos acontecimentos prometem aumentar o suspense em torno do estado de saúde do personagem e dos mistérios que cercam sua internação.

Quando a novela não será exibida?
De acordo com a programação da emissora, A Nobreza do Amor não irá ao ar na quarta-feira, 24, e no sábado, 27.

Com isso, a novela terá apenas quatro capítulos exibidos ao longo da semana, adiando alguns dos desdobramentos mais aguardados pelo público.

Tonho segue entre a vida e a mort
A interrupção ocorre em meio a uma sequência dramática envolvendo Tonho. Após ser atingido durante um ataque liderado por Belarmino (Renan Monteiro), o personagem permanece internado em estado grave, enquanto Alika (Duda Santos) acompanha com apreensão cada nova atualização sobre sua recuperação.

Nos capítulos que serão exibidos, o quadro clínico do protagonista continuará inspirando cuidados. O personagem passará por procedimentos delicados e enfrentará novas complicações durante a recuperação.

Mistério no hospital aumenta tensão
Além da preocupação com a saúde de Tonho, um novo elemento deve movimentar a história. A suspeita de que sua medicação tenha sido adulterada transformará o drama médico em um possível caso de polícia.

A situação colocará Mirinho (Nicolas Prattes) no centro das atenções. Obcecado por Alika, ele surgirá como um dos principais suspeitos do suposto esquema de sabotagem. A descoberta feita por Onildo (Paulo Lessa) poderá mudar os rumos da investigação e trazer novas revelações para a trama.

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