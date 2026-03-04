"A Nobreza do Amor": por que Globo trocou Pernambuco por Rio Grande do Norte em nova novela das 18h?
Trama, que estreia no dia 16 de março, é ambientada em lugares fictícios na África e no Nordeste do Brasil
“A Nobreza do Amor”, próxima novela das 18h da TV Globo, vai unir a África e o Brasil em uma trama fabular. Parte dessa história é contada em Barro Preto, fictícia cidade do interior do Rio Grande do Norte. A ideia inicial, no entanto, era que a trama fosse ambientada em Pernambuco.
A obra criada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr. passou por algo semelhante ao que ocorreu com “Três Graças”, atualmente no ar no horário das 21h. Ainda na fase de pré-produção, a Globo decidiu trocar o Rio de Janeiro, cenário pensado por Aguinaldo Silva, por São Paulo.
As primeiras notícias sobre “A Nobreza do Amor”, ainda no ano passado, apontavam o interior de Pernambuco como cenário. A alteração foi proposta pelo diretor artístico da novela, Gustavo Fernández, de acordo com a gerente de produção do folhetim, Andrea Kelly, que falou sobre o assunto durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (4).
“Quando a gente leu o texto, não era o Rio Grande do Norte o estado apontando. O Gustavo veio com essa proposta. Ele já sabia as locações, fez as pesquisas e a gente mergulhou nesse lugar com a ajuda de uma produtora local”, revelou.
Entre outros aspectos, a questão geográfica foi decisiva para a mudança. “Eu nunca havia gravado no Rio Grande do Norte, mas quando conheci as locações e também soube que o estado tem a menor distância entre o Brasil e a África, achei que era o lugar mais plausível para a novela”, apontou.
As gravações no Nordeste tiveram início em dezembro de 2025. Uma equipe de 150 pessoas, com mais de 25 toneladas de equipamentos, filmou em diferentes paisagens, incluindo praias, dunas e falésias, que serviram para ambientar Barro Preto e partes de Batanga, reino fictício da África.
“Gravamos no Rio Grande do Norte inteiro, não só em Natal. Fomos de uma paisagem mais litorânea até o Sertão, acompanhados também do povo potiguar, que foi muito hospitaleiro”, disse a produtora. Além da capital, cidades como Mossoró, Tibau do Sul, Areia Branca, Parnamirim, Guamaré, Macau e Porto do Mangue estiveram no roteiro das filmagens.
História da novela
“A Nobreza do Amor” estreia no dia 16 de março. Ambientada nos anos 1920, a trama acompanha o romance que nasce entre Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto), uma princesa africana e um trabalhador rural brasileiro.
O casal se conhece na cidade de Barro Preto, após Alika fugir de Batanga para o Brasil com sua mãe, a rainha Niara (Erika Januza). Elas escapam do tirano Jendal (Lázaro Ramos), primeiro-ministro que usurpou o trono do rei Cayman II (Welket Bungué) e deseja casar com a princesa.
No elenco, também estão os pernambucanos Fabiana Karla e Ítalo Martins, além de nomes como Cassio Gabus Mendes, Danton Mello, Nicolas Prattes, Theresa Fonseca, Rodrigo Simas, Marco Ricca, Fábio Lago, Rita Batista e Zezé Motta.