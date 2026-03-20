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NOVELAS A Nobreza do Amor: Osmar salva Alika de casamento com Jendal e ajuda princesa na fuga 'A Nobreza do Amor' promete uma virada na trajetória da princesa Alika

Os próximos capítulos de A Nobreza do Amor prometem uma virada na trajetória da princesa Alika. Após ceder à chantagem de Jendal e aceitar um casamento forçado para salvar os pais, a jovem será surpreendida por Osmar, que entrará em cena para impedir a união e ajudá-la a fugir.

A decisão de Alika acontece em meio ao colapso da família real. Depois de tomar o poder, Jendal passa a ameaçar diretamente o rei Cayman II e a rainha Niara, colocando a vida dos dois nas mãos da própria filha.

Chantagem em praça pública

Em uma cena marcada por tensão, Jendal expõe sua proposta diante do povo, tentando se mostrar benevolente. O vilão condiciona a sobrevivência dos monarcas ao casamento com Alika, transformando a decisão da princesa em um verdadeiro sacrifício.

Sem alternativas e pressionada pelo risco iminente de perder os pais, ela aceita o acordo. Em troca da promessa de poupar a família, Alika se compromete a se tornar esposa do novo governante, assumindo o posto de rainha-consorte.

A decisão revolta Niara e desespera Cayman, que vê a filha sendo forçada a abrir mão da própria liberdade.

Casamento cercado de mentiras

A cerimônia é organizada como um grande evento, com a presença de nobres de diferentes reinos, incluindo os monarcas de Seráfia, Augusto e Cesária.

Antes do início, Jendal manipula os convidados ao espalhar falsas acusações contra Cayman, alegando que o antigo rei teria tentado fugir com as riquezas do reino. Com isso, tenta justificar o golpe e reforçar a imagem de "salvador".

Osmar entra em cena e muda o destino

Enquanto a cerimônia se aproxima, Alika se prepara em meio à tristeza e resignação. É nesse momento que Osmar surge ao lado de aliados para interromper o plano do vilão.

Determinando a salvar a princesa, ele a incentiva a confiar em uma alternativa, fugir antes que o casamento seja concretizado. A intervenção abre caminho para uma reviravolta e reacende a esperança de liberdade.

Fuga e consequências trágicas

A tentativa de escapar do reino acontece em meio ao clima de perseguição instaurado após o golpe. Com a ajuda de Osmar, a família real tenta chegar ao porto, mas acaba sendo cercada por soldados leais a Jendal.

Durante a fuga, o rei Cayman é atingido e não resiste. Em seus últimos momentos, ele faz um pedido decisivo, que Osmar proteja Niara e Alika e as ajude a deixar o país.

A rainha e a princesa conseguem embarcar rumo a uma nova vida, enquanto Osmar, ferido, acaba capturado pelos homens do vilão.

Virada na trama

Com a morte de Cayman e a fuga das protagonistas, a novela entra em uma nova fase. A perda do rei marca um ponto de ruptura na história, ao mesmo tempo em que fortalece a jornada de Alika fora do reino.

A ação de Osmar, ao impedir o casamento e garantir a fuga, transforma o personagem em peça-chave da narrativa, ainda que, ao final, ele pague o preço por desafiar o novo regime.

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