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CINEMA A nova Bond Girl: "Variety" lista 19 atrizes que podem estar com Robert Pattinson no novo 007 Entre os nomes mencionados estão Zendaya, Hunter Schafer e Emily Blunt

A escolha de Robert Pattinson para interpretar James Bond no próximo filme da franquia 007 abriu espaço para outra discussão entre os fãs: quem estará ao lado do novo protagonista? Com o anúncio oficial feito pela Amazon MGM Studios na segunda-feira, 16, a revista Variety reuniu 19 atrizes que gostaria de ver na produção dirigida por Denis Villeneuve.

Entre os nomes mencionados estão Zendaya, Margot Robbie, Florence Pugh, Emily Blunt, Anya Taylor-Joy e Lupita Nyong'o. A relação também inclui intérpretes como Sydney Sweeney, Marion Cotillard, Gemma Chan e Gugu Mbatha-Raw. A publicação apresenta possibilidades para o elenco, mas não indica que qualquer uma delas esteja em negociação ou tenha sido escolhida.

Além das atrizes já conhecidas por grandes produções de Hollywood, a seleção ainda contempla nomes como Adria Arjona, Chase Infiniti, Inde Navarrette, Isabela Merced, Lily James, Margaret Qualley, Anna Sawai, Hunter Schafer e Sophie Turner.

A lista reúne artistas de diferentes gerações e trajetórias no cinema e na televisão. Emily Blunt, por exemplo, protagonizou O Diabo Veste Prada e Sicario: Terra de Ninguém. Já Florence Pugh participou de produções como Adoráveis Mulheres, Midsommar e Duna: Parte Dois.

Zendaya, por sua vez, ganhou projeção internacional com a série Euphoria e também integra o elenco da franquia Duna. Anya Taylor-Joy ficou conhecida por trabalhos como O Gambito da Rainha e O Menu, enquanto Margot Robbie esteve à frente de filmes como Barbie e Eu, Tonya.

Outro nome da seleção é Lupita Nyong'o, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por 12 Anos de Escravidão. A atriz também participou de Pantera Negra e Um Lugar Silencioso: Dia Um

A relação inclui ainda Sydney Sweeney, conhecida por Euphoria e Todos Menos Você; Marion Cotillard, vencedora do Oscar por Piaf - Um Hino ao Amor; e Gemma Chan, que esteve em Podres de Ricos e Eternos.

Mulheres têm papel importante na história de James Bond

A presença feminina acompanha a franquia desde seus primeiros filmes. Ao longo das décadas, diferentes personagens ganharam espaço nas histórias do agente secreto, algumas delas lembradas até hoje pelo público.

Entre as participações que marcaram a trajetória de 007 estão Ursula Andress, como Honey Ryder em 007 Contra o Satânico Dr. No (1962); Honor Blackman, intérprete de Pussy Galore em 007 Contra Goldfinger (1964); e Diana Rigg, que viveu Teresa di Vicenzo em 007 A Serviço Secreto de Sua Majestade (1969).

Em produções mais recentes, outras atrizes também tiveram destaque. Michelle Yeoh interpretou Wai Lin em 007 - O Amanhã Nunca Morre (1997), enquanto Eva Green deu vida a Vesper Lynd em 007 - Cassino Royale (2006). Já Léa Seydoux interpretou Madeleine Swann em 007 - Contra Spectre (2015) e 007 - Sem Tempo para Morrer (2021), último filme lançado até agora.

A publicação também chama atenção para o trabalho de Denis Villeneuve com personagens femininas em seus filmes. O diretor já comandou produções com Amy Adams, Emily Blunt, Rebecca Ferguson e Zendaya.

A expectativa agora é acompanhar os próximos anúncios sobre o longa, que terá roteiro de Steven Knight e produção de Amy Pascal e David Heyman.

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