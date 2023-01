A- A+

BBB23 Nova edição do Big Brother Brasil 23 contará com música tema repaginada e um premio maior Programa estreia em 16 de janeiro com apresentação de Tadeu Schmidt

O "BBB 23" tem data marcada para dia 16 de janeiro e, apesar dos nomes dos participantes do programa não terem sido anunciados, alguns detalhes da nova edição do reality show já foram divulgadas.



A apresentação continua por conta de Tadeu Schmidt, que assumiu esse papel ano passsado, e esta edição também contará com o retorno da Casa de Vidro e dos quadros 'Big Terapia' e 'CAT BBB'. A divisão do programa entre dois times, camarote e pipoca, foi um sucesso desde o BBB20, e ela também continuará presente este ano.

Entre as novidades estão que a edição de 2023 terá o maior prêmio da história do programa, segundo o apresentador Tadeu Schmidt: "Conforme o jogo anda, o prêmio aumenta junto", explica; a conhecida música-tema do programa na voz de Paulo Ricardo foi repaginada e ganhou batidas de funk; e um novo quadro que vai recriar os momentos do programa em animação, com a partiucipação da ilustraora Rafaella Tuma.

Antes da estreia oficial nós presenciarimos a Casa de Vidro, que será inaugurada em um shopping center e terá "uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa mais desejada do Brasil", de acordo com a produção do programa.

