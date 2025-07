A- A+

teatro "A Noviça Mais Rebelde" volta ao Recife com duas apresentações no Teatro do Parque O espetáculo comemora dezesseis anos em cartaz este ano, 2025

A comédia musical "A Noviça Mais Rebelde" retorna ao Recife para duas apresentações no Teatro do Parque nesta sexta-feira (25), às 20h, e domingo (27), às 19h.

O espetáculo, que comemora seu décimo sexto ano em cartaz, traz o ator Wilson de Santos como a irreverente Irmã Maria José (criação do próprio intérprete), uma freira nada convencional que canta, dança e interage com a plateia enquanto aguarda a chegada da Madre Superiora.

“Seguimos recebendo recifenses nas nossas temporadas em São Paulo — sempre perguntando: ‘E o Recife, quando volta?’ Pois bem, a hora chegou! Estamos de volta para duas apresentações e o friozinho na barriga já bateu. A expectativa é grande — e a ansiedade, altíssima no convento! Vai ser lindo! Espero vocês para nos ajudar a levantar os fundos… (risos)”, Wilson declara.

Com informações da assessoria de imprensa.



Serviço

"A Noviça Mais Rebelde"

Quando: sexta-feira (25) às 20h e domingo(27) às 19h

Onde: Teatro do Parque - R. do Hospício, 81 - Boa Vista

Ingressos a partir de R$60 no site Sympla

Mais informações: (81) 98463-8388

