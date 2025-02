A- A+

MUSICAL "A Noviça Rebelde" ganha quatro sessões no Teatro Boa Vista Montagem pernambucana é estrelada por alunos da Lalu Academia de Artes

O clássico “A Noviça Rebelde” ganha uma versão para os palcos do Recife. Em montagem local, o famoso musical terá quatro apresentações no Teatro Boa Vista: neste sábado (15), às 16h e 19h30, e no domingo (16), às 15h e 19h.

Realizado pela Lalu Academia de Artes, o espetáculo é encenado, cantado e dançado por alunos da escola de artes. Cada sessão contará com um elenco diferente, garantindo apresentações únicas.

Com músicas de Richard Rodgers e letras de Oscar Hammerstein, “A Noviça Rebelde” estreou na Broadway em 1959. Ambientada às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a trama acompanha uma noviça que não se adapta às regras religiosas e vai trabalhar como governanta de um capitão viúvo com sete filhos, levando alegria novamente à casa.

Serviço:

“A Noviça Rebelde”

Quando: neste sábado (15), às 16h e 19h30, e no domingo (16), às 15h e 19h.

Onde: Teatro Boa Vista (R. Dom Bosco, 551, Boa Vista, Recife)

Ingressos a partir de R$ 55, à venda no site EventBrite

