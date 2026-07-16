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CINEMA "A Odisseia" estreia nesta quinta (16) e leva Christopher Nolan a um super clássicos da literatura Nova adaptação do poema de Homero transforma a jornada de Odisseu em um épico sobre culpa, família e o desejo de voltar para casa

Há histórias que atravessam séculos sem perder a força. É justamente esse o caso de "A Odisseia", poema atribuído a Homero há cerca de três mil anos e que chega novamente aos cinemas, desta vez pelas mãos de Christopher Nolan. A produção estreia oficialmente no Brasil nesta quinta-feira (16).

Depois de explorar temas como o tempo, a memória e a guerra em filmes como "A Origem" (2010), "Interestelar" (2014) e "Oppenheimer" (2023), Nolan, conhecido por desenvolver histórias originais, volta sua atenção para a clássica história de Odisseu, também conhecido como Ulisses.

Na trama, o rei de Ítaca tenta voltar para casa após a Guerra de Tróia, mas o caminho dura dez anos e é interrompido por monstros, criaturas mitológicas, tempestades e deuses que interferem diretamente em seu destino. Mais do que uma sequência de aventuras, a jornada acaba se tornando uma história sobre o que significa voltar para casa depois de tantos anos. O homem que parte para a guerra já não é o mesmo que tenta regressar, e o reino que deixou para trás também mudou.

Locações

Filmado em seis países, entre eles Grécia, Itália e Marrocos, o longa se tornou o primeiro da história produzido inteiramente com câmeras IMAX de película. Com orçamento estimado em cerca de 250 milhões de dólares, a produção foi feita para aproveitar ao máximo a tecnologia, sem abrir mão das locações naturais que ajudam a dar escala à viagem de Odisseu.

A trilha sonora é assinada por Ludwig Göransson que volta a trabalhar com Christopher Nolan após as parcerias em "Tenet" (2020) e "Oppenheimer" (2023). Conectando tradição e contemporaneidade, o filme traz uma canção original assinada por Travis Scott, com vocais de James Blake e composição e produção divididas com Ludwig Göransson.

Sem abrir mão da grandiosidade visual que marca sua filmografia, o cineasta aposta em uma narrativa que equilibra cenas de ação com os conflitos internos do protagonista, colocando no centro da história um homem marcado pela culpa, pelas perdas e pelo desejo de reencontrar a família.

Longe da imagem de um herói perfeito, Odisseu é retratado como um personagem profundamente humano. Suas decisões nem sempre são as corretas, e são justamente suas falhas, dúvidas e contradições que tornam a jornada ainda mais complexa e universal.

Elenco de peso

Na nova versão, Matt Damon assume o papel de Odisseu, enquanto Anne Hathaway interpreta Penélope, responsável por manter Ítaca de pé durante a longa ausência do marido. Já Tom Holland vive Telêmaco, filho do herói, que cresce praticamente sem conhecer o pai e precisa amadurecer em meio às disputas pelo trono.

Mas o caminho de Odisseu nunca depende apenas dele. Entre os deuses, Zendaya interpreta Atena, deusa da sabedoria e da estratégia, que acompanha o herói e influencia momentos decisivos da viagem. Do outro lado, Robert Pattinson vive Antínoo, líder dos pretendentes que ocupam o palácio de Ítaca e pressionam Penélope a escolher um novo rei, transformando o retorno de Odisseu em uma corrida contra o tempo.

Lupita Nyong'o também aparece em dois papéis importantes da história. A atriz interpreta as gêmeas, Helena de Troia, personagem ligada ao conflito que desencadeou a guerra, e Clitemnestra, rainha de Micenas cuja trajetória mostra que nem todos os heróis encontram o mesmo destino quando finalmente conseguem voltar para casa.

Travis Scott como ator

Outra curiosidade no novo filme de Nolan, está na escalação de Travis Scott. O rapper interpreta Demódoco, um bardo, que é a figura responsável por narrar histórias através da música e da poesia. Na Grécia Antiga, eram esses artistas que preservavam acontecimentos e lendas pela tradição oral muito antes de elas serem registradas por escrito.

O elenco, composto por grandes nomes de Hollywood, reúne ainda Benny Safdie como o rei Agamenon, Charlize Theron como a ninfa Calipso, Samantha Morton no papel da feiticeira Circe, Jon Bernthal como Menelau, Mia Goth como Melanto, Elliot Page como Sinon e John Leguizamo interpretando Eumeu, um dos poucos personagens que permanecem fiéis ao rei de Ítaca durante sua ausência.

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