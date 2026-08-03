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Cinema 'A Odisseia', de Christopher Nolan, supera os US$ 900 milhões em bilheteria mundial De acordo com a revista Variety, a adaptação do épico grego alcançou a marca de US$ 51 milhões neste fim de semana (R$ 258 milhões) nos cinemas dos Estados Unidos, o que contribuiu para a grande cifra

Em um fim de semana que marcou a estreia com recordes de Homem-Aranha: Um Novo Dia, A Odisseia, de Christopher Nolan, também chamou atenção ao atingir cerca de US$ 911 bilhões (o equivalente a cerca de R$ 4,6 bilhões, na cotação atual) em sua bilheteria mundial até o momento - o filme está em sua terceira semana de exibição.

De acordo com a revista Variety, a adaptação do épico grego alcançou a marca de US$ 51 milhões neste fim de semana (R$ 258 milhões) nos cinemas dos Estados Unidos, o que contribuiu para a grande cifra.

Segundo dados do Rentrak, serviço de dados sobre cinema, Homem-Aranha: Um Novo Dia arrecadou cerca de US$ 927 milhões somando os US$ 355 milhões na América do Norte e os US$ 572 milhões no resto do mundo. Além de ser a maior bilheteria em estreia do ano, foi a segunda maior da história, atrás apenas de Vingadores: Ultimato.

Top 5 de bilheterias do cinema neste fim de semana nos EUA

Confira abaixo a arrecadação total entre os cinco filmes que mais arrecadaram em bilheteria neste fim de semana no mercado interno dos Estados Unidos, de acordo com o site Deadline

- US$ 355 milhões - Homem-Aranha: Um Novo Dia

- US$ 51 milhões - A Odisseia (395 milhões no total)

- US$ 6,2 milhões - Toy Story 5 (461 milhões no total)

- US$ 5,8 milhões - Minions & Monstros (168 milhões no total)

- US$ 5,3 milhões - Moana (114 milhões no total)

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