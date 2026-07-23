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CINEMA "A Odisseia": qual o melhor momento para ir ao banheiro durante as três horas do filme? Site australiano indicou três sequências menos emocionantes de adaptação de clássico de Homero que podem ser aproveitadas para uma escapada rumo ao sanitário

Não são os dez anos que duraram a Guerra de Troia, ou os outros dez anos que Odisseu levou para retornar para a casa depois de terminado o conflito. Mas as quase três horas de duração de "A Odisseia", adaptação do clássico de Homero pelo diretor Christopher Nolan, podem ser tempo demais para quem por acaso estiver precisando ir ao banheiro - uma necessidade bem provável para quem vê o filme bebendo um refrigerante ou um mate em alguma sala muito resfriada pelo ar condicionado, por exemplo.

Foi pensando nessa contingência, e no perigo que ela representa de se perder algum momento importante da ação, que o site de notícias australiano Man of many consultou críticos de cinema que indicaram o melhor momento de deixar a "Odisseia" momentaneamente de lado e atender ao chamado da natureza.

Os especialistas selecionaram três sequências mais apropriadas, que seguem abaixo:

Aos 27 minutos

É o momento em que Odisseu (Matt Damon) prevê um mar tranquilo, que o permitirá chegar a Ítaca antes do que espera. Ou seja, tudo aquilo que não acontecerá. A escolha dos críticos mostra que a regra ensinada pelos pais aos filhos, quando a família vai pegar a estrada na vida real, vale também para a sala de cinema: antes de a viagem começar, vá ao banheiro.

Depois de 1 hora

A essa altura, Odisseu começa a perceber aquilo que o espectador já sabe: o retorno não vai ser tão suave. E nesta parte do filme, o herói grego começa a se questionar se ofendeu de alguma forma Poseidon, o deus do mar. A dúvida se segue a um tormento no mar e a uma breve sequência de ação. Mas, para quem está apertado, é uma perda que pode ser suportada e não prejudica muito a compreensão da história. Os deuses do cinema não o punirão.

Depois de 1 hora e 45 minutos

Um espaço de 3 a 4 minutos é concedido nessa altura aos apertados que sejam ágeis em se mover no escuro para ir para o quartinho, enquanto um companheiro da tripulação de Odisseu o pressiona a dar mais detalhes sobre uma profecia que... bem, não vamos contar todo o filme. Mas é nesta hora que os guerreiros resolvem dar uma parada para comer o que não deviam. Se também foi o seu caso e você precisa se aliviar, aproveite. Bom mesmo seria sentar e ver todo o filme, e de preferência na tecnologia Imax. Mas como os marinheiros de Odisseu e os pretendentes de Penélope aprenderão amargamente ao longo de "A Odisseia", não se pode ter tudo.

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