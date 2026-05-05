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CINEMA "A Odisseia": novo trailer do filme de Christopher Nolan é revelado; confira Estrelado por Matt Damon e Anne Hathaway, longa-metragem chega aos cinemas em 16 de julho

“A Odisseia”, próximo filme do diretor Christopher Nolan, ganhou novo trailer nesta terça-feira (5). O longa-metragem chega aos cinemas brasileiros em 16 de julho.

A obra é uma adaptação cinematográfica do poema de Homero, com um elenco repleto de estrelas de Hollywood. Matt Damon vive o herói grego Odisseu, protagonista da trama, enquanto Anne Hathaway interpreta sua fiel esposa, Penélope.

Na trama épica, o lendário guerreiro enfrenta monstros e deuses em sua jornada de volta para casa, após a Guerra de Tróia. Enquanto isso, sua companheira aguarda seu retorno, resistindo aos pretendentes.



Completam o elenco nomes como Tom Holland (Telêmaco), Zendaya (Atena), Mia Goth (Melanto), Robert Pattinson (Antínoo), John Leguizamo (Eumeu), Jimmy Gonzales (Cefeu) e Himesh Patel (Eurícolo).

O novo trailer marca a primeira aparição de Charlize Theron como a deusa feiticeira Circe. Outra vencedora do Oscar, Lupita Nyong’o, ainda não teve seu papel confirmado, mas há rumores de que ela pode interpretar a bela Helena de Tróia ou sua irmã, a vingativa rainha Clitemnestra.

O longa-metragem é o primeiro do diretor Christopher Nolan desde “Oppenheimer”, que conquistou sete estatuetas do Oscar em 2024. A distribuição é comandada pela Universal Pictures.

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