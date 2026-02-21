A- A+

CINEMA "A Outra Face 2": diretor deixa sequência de clássico e futuro do filme fica indefinido Adam Wingard sai do projeto após anos de desenvolvimento e estúdio busca novo nome para continuação do clássico de ação de 1997

A aguardada sequência do clássico de ação "A outra face" — estrelado por John Travolta e Nicolas Cage em 1997 — sofreu um revés significativo nos bastidores.



Adam Wingard, que vinha escrevendo e dirigindo o projeto há quase cinco anos, deixou oficialmente a função de diretor da produção, conforme confirmado por fontes de The Hollywood Reporter.

Wingard vinha trabalhando no roteiro ao lado do parceiro de longa data Simon Barrett e havia descrito o projeto em fases avançadas de desenvolvimento, inclusive elogiando o material durante a divulgação de outros filmes anteriores, como "Godzilla x Kong".





Com a sua saída, o projeto agora volta a ficar em aberto na Paramount Pictures, o que significa que o estúdio está aceitando novas propostas de diretores interessados em assumir a continuação da franquia.



A expectativa de reunir novamente Travolta e Cage permanece entre os desejos dos fãs e da própria Paramount, mas não há ainda um novo nome confirmado nem uma data de estreia definida.

O filme original, dirigido por John Woo, tornou-se um clássico cult graças à sua mistura exagerada de ação, estética estilizada e às performances marcantes dos protagonistas, contando a história de um agente do FBI e um terrorista que trocam de identidade por meio de uma cirurgia experimental.



Lançado em junho de 1997, longa arrecadou mais de US$ 240 milhões em bilheteria no mundo todo, e ganhou uma indicação ao Oscar de edição de efeitos sonoros.

