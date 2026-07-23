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CINEMA "A Paciente Silenciosa", best-seller de Alex Michaelides, vai ganhar adaptação para o cinema O projeto será desenvolvido pela Sony Pictures, em parceira com a Annapurna e a Plan B

O thriller psicológico "A Paciente Silenciosa", do escritor Alex Michaelides, será adaptado para os cinemas. O projeto ficará a cargo da Sony Pictures, que se uniu à Annapurna e à Plan B, produtora comandada por Brad Pitt. A expectativa é que a produção avance rapidamente e tenha um diretor definido nos próximos meses.

Segundo informações publicadas com exclusividade pelo Deadline, o estúdio decidiu acelerar o desenvolvimento da adaptação após o sucesso do livro, lançado em 2019. A obra estreou em primeiro lugar na lista de mais vendidos do The New York Times, onde permaneceu por mais de 200 semanas. Desde então, vendeu mais de 12 milhões de exemplares e foi publicada em 51 países.

A história acompanha Alicia Berenson, uma pintora de sucesso que parecia levar uma vida tranquila ao lado do marido, o fotógrafo Gabriel. Tudo muda quando ela atira cinco vezes contra ele e, logo depois do crime, decide nunca mais pronunciar uma única palavra. O silêncio transforma Alicia em uma figura cercada por curiosidade e especulações, enquanto suas obras passam a despertar ainda mais interesse.

Internada em um hospital psiquiátrico judiciário em Londres, Alicia passa a ser acompanhada por Theo Faber, um psicoterapeuta forense convencido de que conseguirá fazê-la falar. À medida que investiga o caso e se aproxima da paciente, ele mergulha em uma sequência de descobertas que desafiam tudo o que acreditava saber sobre o assassinato e sobre a própria Alicia.

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