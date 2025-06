A- A+

JULGAMENTO A pergunta para os jurados de Sean Combs: O que se qualifica como coerção? Na próximas semanas, júri do caso precisará decidir se as mulheres que acusam o rapper participavam de forma voluntária das maratonas de sexo que estão no centro do caso

Quando os jurados deliberarem sobre o destino de Sean Combs nas próximas semanas, vão se deparar com um vasto acervo de evidências de duas mulheres que afirmam que o tratamento dele durante anos oscilou entre afeição terna e subjugação sexual. Em sua análise, o júri deverá apontar se essas mulheres — ambas apontadas pelos promotores como vítimas de tráfico sexual — participavam de forma voluntária das maratonas de sexo que estão no centro do caso contra Combs.

Em seus depoimentos, as mulheres confirmaram que mantinham relacionamentos amorosos com Combs, mas também disseram que atendiam aos seus pedidos de noites de sexo voyeurísticas e regadas a drogas porque temiam a retaliação de um homem que exercia imenso poder sobre elas.





As denúncias

Casandra Ventura disse que foi espancada repetidamente e temia que ele tornasse públicos vídeos de sexo com ela, conforme ele havia ameaçado. "Jane", que testemunhou sob um pseudônimo, afirmou ter sido pressionada repetidas vezes a fazer sexo com homens contratados — uma vez mesmo após vomitar, outra vez em seu aniversário. Ela temia desagradar Combs caso não aceitasse participar, o que poderia levá-lo a parar de pagar o aluguel de US$ 10.000 por mês da casa onde ela mora com o filho.

"Eram muitas, muitas linhas tênues de amor e carinho misturadas à pressão emocional para realizar essas coisas que meu amante realmente desejava", disse Jane sobre seu relacionamento no tribunal na semana passada, "e então eu queria cumprir meus deveres de boa namorada".

A defesa de Combs

Combs negou veementemente as acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão contra ele. O cerne de sua defesa é o consentimento. Seus advogados passaram horas pedindo às mulheres que revisassem mensagens nas quais expressavam amor por Combs e, às vezes, interesse nas sessões de sexo.

"Este caso trata de escolhas voluntárias feitas por adultos capazes em relacionamentos consensuais", disse Teny Geragos, um dos advogados de Combs, no início do processo.

Parceria ou coerção

Avaliar até que ponto os relacionamentos são participativos ou coercitivos está entre as tarefas mais difíceis que os jurados podem enfrentar. Tão difícil que alguns promotores têm relutado em apresentar casos nos quais expressões mútuas de amor complicam as coisas. Mas, desde que o movimento #MeToo inaugurou uma mudança cultural no pensamento sobre sexo e poder, dizem especialistas jurídicos, alguns escritórios têm se mostrado mais dispostos a assumir casos complexos de exploração sexual.

"Anos atrás, muitos desses casos não teriam sido apresentados", disse Julie Rendelman, advogada de defesa criminal e ex-promotora. “Havia uma visão mais rigorosa sobre o que era um crime sexual e, à medida que as visões da sociedade mudaram, de certa forma os promotores precisaram se manter atualizados.”

Promotores que instauram esses casos frequentemente recorrem a psicólogos para investigar questões de manipulação emocional e "controle coercitivo" no julgamento, convocando-os para depor quando, por exemplo, uma mulher que acusou um homem de abuso posteriormente falou bem dele ou manteve um relacionamento sexual. No caso Combs, o governo apresentou um especialista que falou sobre os comportamentos complexos de pessoas que sofrem violência sexual.

Esse testemunho foi eficaz durante os julgamentos que levaram às condenações de Keith Raniere, líder do culto sexual Nxivm, e R. Kelly, o cantor de R&B condenado a mais de 30 anos de prisão. Os promotores usaram o depoimento de um psicólogo forense para ajudar a explicar por que mulheres manteriam relacionamentos com um homem que as abusou.

"Era algo que estava claro para mim desde o início e que os jurados teriam dificuldade em compreender", disse Moira Penza, promotora do caso Raniere. "As pessoas não percebem que a maioria das agressões sexuais acontece no contexto de um relacionamento ou quando alguém conhece seu agressor ou abusador. Há uma série de razões, incluindo vínculos traumáticos e medo. Geralmente, há um desejo muito forte de apaziguar essa pessoa que tem tanto poder sobre a sua vida.”

Caso Weinstein

Mas os jurados ainda lutam com o conceito de um relacionamento que inclui agressão sexual e sexo consensual. No novo julgamento de Harvey Weinstein na semana passada, os jurados proferiram um veredicto dividido sobre as acusações de crime sexual. Duas das mulheres disseram que posteriormente tiveram relações sexuais consensuais com Weinstein após ele as agredir.

Durante as deliberações, que se tornaram extraordinariamente acaloradas, o júri pediu para ouvir novamente o depoimento de um psicólogo clínico sobre por que uma mulher que foi agredida sexualmente continuaria qualquer relacionamento com um agressor.

Advogados de defesa frequentemente contestam esse tipo de depoimento especializado de testemunhas que não analisaram o réu ou a pessoa que faz a acusação de agressão. “É prejudicial para o réu trazer essas pessoas que podem dizer que o que quiserem dizer e encaixar na narrativa do caso”, disse Donna Rotunno, advogada que defendeu Weinstein em seu primeiro julgamento em Nova York.

No julgamento de Combs, Dawn Hughes, a mesma psicóloga forense que testemunhou nos casos Kelly e Raniere, falou ao júri sobre termos como "bomba de amor" e "vínculo traumático" para ajudar a explicar por que as vítimas poderiam permanecer em relacionamentos abusivos.

A defesa se opôs agressivamente ao seu depoimento desde o início, argumentando que sua discussão sobre generalidades e termos de "psicologia popular" não ajudaria os jurados a entender o caso diante deles. Os advogados de Combs devem apresentar um psiquiatra forense para refutar o depoimento de Hughes e argumentar que "perfis psicológicos vagos" não são úteis na avaliação de um caso individual.

Na hora de deliberar, os jurados serão solicitados a considerar a definição legal de coerção: se Jane e Ventura foram compelidas a praticar atos sexuais sob ameaça de "dano grave", o que poderia significar danos físicos, psicológicos, financeiros ou à reputação.

Eles também terão que considerar o arco dos relacionamentos, que foram repletos de conflitos por ciúmes. Cada mulher namorou Combs por anos e concordou com os encontros desde o início. Mas, quando demonstravam relutância, ele ignorava as preocupações delas ou as menosprezava, disseram elas.

Certa vez, em 2024, após uma briga violenta entre Jane e Combs que a deixou com marcas de vergões, ele não aceitou um não como resposta, ela testemunhou. Exigindo que ela tomasse um comprimido de ecstasy e fizesse sexo com um acompanhante, ela disse que Combs — com o rosto a poucos centímetros do dela — perguntou: "Isso é coerção?"

Se os jurados não se convencerem, isso minará não apenas o caso de tráfico sexual do governo, mas também a denúncia mais ampla de conspiração para extorsão, que argumenta que um círculo íntimo de funcionários de Combs ajudou a facilitar um padrão de exploração sexual.

Os advogados de Combs se concentraram em mensagens de texto e outras comunicações escritas nas quais as duas mulheres pareciam demonstrar entusiasmo pelos encontros sexuais ou assumiram um papel ativo no planejamento, comprando lubrificantes e cuidando da logística de contratar acompanhantes para os eventos em hoteis de luxo.

"Estou sempre pronta para surtar, rsrs", escreveu Ventura a Combs em 2009, em uma mensagem mostrada ao júri. "Eu me diverti muito, querido", escreveu Jane a Combs em 2022, depois que o casal passou uma noite com um homem que ela descreveu como um "artista".

Mas, em seus depoimentos, Jane e Ventura tentaram levar os jurados ao que descreveram como a dinâmica complexa de seus relacionamentos. Elas explicaram que atendiam às exigências sexuais tanto sob pressão de Combs quanto pelo desejo de agradar um homem que ambas descreveram como "maior que a vida". Ambas disseram que tomavam as drogas psicodélicas que ele oferecia durante os encontros — que podiam durar vários dias — para se distanciarem da experiência.

"Eu simplesmente não sentia que tinha muita escolha — eu realmente não sabia o que um 'não' seria ou no que um 'não' poderia se transformar", disse Ventura, que era uma cantora de 21 anos, conhecida como Cassie, na gravadora de Combs quando eles começaram a namorar.

Ventura testemunhou que temia irritar Combs, descrevendo um padrão de violência que a deixou com lábios machucados, olhos roxos e hematomas.

O júri viu repetidamente imagens de câmeras de segurança de 2016 de um hotel onde Combs e Ventura participaram de um dos encontros conhecidos como “freak-off”. Combs aparece jogando Cassei no chão, chutando e arrastando ela. A defesa reconheceu que Combs tinha problemas com violência, mas argumentou que a violência era alimentada por ciúmes e uso de drogas, e não relacionada a qualquer coerção sexual.

Ventura descreveu anos de sexo consensual com Combs, dizendo que queria fazer sexo com ele, e somente com ele. Mas ela testemunhou que, ao final do relacionamento, ele a estuprou no chão da sala de estar. Várias semanas depois, ela disse, eles fizeram sexo consensual, antes do relacionamento terminar definitivamente.

O relacionamento de Jane com Combs terminou há apenas nove meses, quando Combs foi preso, e ela disse no depoimento que ainda estava processando partes do histórico sexual deles.

Em 2023, Jane enviou a Combs uma série de mensagens ao longo de vários meses, nas quais lhe dizia que se sentia traumatizada pelas noites de sexo com homens contratados. "Continuo tendo pesadelos com noites forçadas e todas as vezes em que senti que não conseguia dizer não", escreveu ela em mensagem de texto naquele novembro, logo após Ventura entrar com um processo contra ele.

Em meio a brigas explosivas sobre o assunto, disse ela, Combs mencionou repetidamente a casa onde pagava o aluguel dela e certa vez ameaçou enviar vídeos de sexo para o pai de seu filho.

Durante esse período de tensão, ela e Combs chegaram a ter uma conversa por telefone sobre consentimento, testemunhou Jane, na qual ele lhe disse que, se alguém assistisse aos vídeos das noites no hotel, pareceria que ela estava consentindo e se divertindo "muito".

"Eu sei que estava consentindo e, como você disse, na gravação, nunca dava para perceber que eu estava desconfortável", escreveu ela mais tarde, "mas estando na minha posição, eu simplesmente não queria te decepcionar e, por outro lado, me decepcionei."

Um promotor perguntou se era verdade que ela estava consentindo.

"Ainda estou tentando descobrir", respondeu ela.

