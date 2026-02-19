A- A+

MÚSICA "A Perna Cabeluda", frevo inspirado no filme "O Agente Secreto", chega às plataformas digitais Composição do músico Fred Belintani homenageia a lenda urbana que ganhou fama mundial com filme que concorre ao Oscar

O cantor e compositor Fred Bellintani lança, nesta sexta-feira (20), o frevo “A Perna Cabeluda”. A música é inspirada na lenda recifense que ganhou o mundo através do filme “O Agente Secreto”.

Segundo Fred, a ideia da composição nasceu no dia seguinte ao Globo de Ouro, em janeiro, quando o longa-metragem trouxe para casa dois prêmios. Carioca de nascimento e filho de um pernambucano, o artista passou a pesquisar a perna mitológica que apareceu nos jornais recifenses há 50 anos.

A letra da canção versa sobre a Perna Cabeluda desde o seu surgimento até a fama mundial conquistada através do filme de Kleber Mendonça Filho. O longa concorre em quatro categorias do Oscar.



Com arranjo e direção musical de Walter d’Souza, a faixa foi gravada com banda formada por Rodrigo Silva na bateria, Walter D’Souza no baixo, Liêve Ferreira na guitarra, Jarbas Araújo na percussão, no trompete Augusto França, Sax com Clênio Lima e Thomas Barros no trombone.

Após “Perna Cabeluda”, Fred Bellintani se prepara para lançar uma série de frevos. As canções devem compor o próximo EP do artista.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também