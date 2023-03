'A pousada romântica secreta': conheça o novo K-drama de Shin Ye Eun

A- A+

A atriz Shin Ye Eun, que interpreta a versão mais jovem da vilã Park Yeon-jin no sucesso televisivo sul-coreano "A lição" (2022) — cuja segunda parte estreou na Netflix no último dia 10 — volta às telas como a protagonista do K-drama de época "A pousada romântica secreta", que chegou ao Brasil nesta segunda-feira pelo serviço de streaming Rakuten Viki. Novos episódios são liberados a cada semana.

Diferentemente da crueldade que envolvia seu papel anterior, Ye Eun agora incorpora Yoon Dan Oh, filha caçula que ajuda a família, proprietária da Pousada Ihwawon, a administrar o estabelecimento, usado como abrigo por viajantes que passam por Hanyang.

A maioria dos hóspedes é composta por jovens que se preparam para prestar concurso público e ocupar um posto de alto escalão. Entre eles, surgem Kang San (Ryeoun), Kim Si Yeol (Kang Hoon) e Jeong Yoo Ha (Jung Gun Joo). As circunstâncias ficam estranhas conforme o trio, acompanhado por Dah Oh, se depara com um mistério.

Por outro lado, na célebre série "A lição", a personagem de Ye Eun é uma perpetradora de violência escolar. Segundo o portal Inquirer, ela afirmou que esse papel lhe deu pesadelos. As cenas das agressões ocorrem em momentos de flashback, pois a história principal se passa durante a vida adulta de Park Yeon-jin (Lim Ji-yeon) e da vítima, Moon Dong-eun (Song Hye-kyo).

Num episódio do programa "The Omniscient Point of View", publicado no canal de YouTube da MBC Entertainment no domingo, dia 19, Ye Eun contou que a filmagem do K-drama não foi tarefa fácil.

No vídeo, ela aparece ao lado dos colegas da série nova, "A pousada romântica secreta". Sobre qual papel foi o mais desafiador, a atriz não hesitou em responder que foi o da agressora em "A lição". Mencionando uma cena em que manuseia um babyliss, Ye Eun disse que apesar de saber que o equipamento estava desligado, era muito pesado ver a expressão de dor no rosto da atriz que faz a versão jovem de Moon Dong-eun (Jung Ji-so). Durante a filmagem, ela disse ter saído de si, se perguntando "O que estou fazendo agora?".

— E foi aí que cometi um erro de gravação — completou. — Tive pesadelos depois que fui para casa. Eu não conseguia dormir sem tampões de ouvido porque ficava muito agitada devido ao caráter sombrio [de Yeon-jin].

Na série, Dong-eun busca vingança contra as pessoas que lhe atormentaram no período escolar.

Em três dias de exibição (10, 11 e 12 de março), a segunda parte de "A lição" somou 124,46 milhões de horas de exibição na Netflix, superando a 4ª temporada da série americana "Você". Considerando a primeira parte do K-drama, foram contabilizadas 289,2 milhões de horas de visualização. Este número superou as 275,3 milhões de horas vistas da 3ª temporada de "Elite". Com isso, a primeira parte da produção sul-coreana tornou-se a 9ª série mais vista da Netflix em língua não inglesa no histórico geral do streaming.

No Brasil, o título ocupou o topo das séries mais vistas na plataforma nos dias 15, 16 e 17. Pelo ranking desta terça-feira, está em 4º lugar. A nível mundial, "A lição" aparece atualmente na 2ª posição pelo ranking.

