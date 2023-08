"A Praça é Nossa" exibe edição especial nesta quinta-feira (24); confira horário

A- A+

Ainda em comemoração aos 42 anos do SBT, a emissora irá reprisar quadros e personagens que deixaram suas marcas no imaginário brasileiro, desde a estreia do "A Praça é Nossa" em 1987. O programa deve ir ao ar nesta quinta-feira (24), às 23h15, depois do Programa do Ratinho, como de costume.

O público terá a oportunidade de reviver participações especiais, como Jorge Lafond interpretando Vera Verão ao lado de Zoinho (Marcelo Médici) e Azeitona (Buiú). O especial do humorístico também contará com cenas de Tiririca, Jeca Gay (Moacyr Franco), Dercy Gonçalves, Jô Soares, além do inesquecível Zé Bonitinho (Jorge Loredo) com Zé do Caixão, Alexandre Porpetone com Hebe Camargo, Canarinho com Ratinho, Golias com Agnaldo Rayol e Buiú com Pelé.

Ainda nesta quinta-feira (24) outros quadros icônicos, como "A Fofoqueira", com Dona Vamércia e Eliana, "A Velha Surda" com Angélica, e "Patrulha Maluca" com Celso Portiolli, devem retornar às telinhas.

