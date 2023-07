A- A+

teatro "A queda do céu": Última peça de Zé Celso ganha leitura gratuita em São Paulo Espetáculo é adaptação do livro homônimo do antropólogo francês Bruce Albert

Última peça em que Zé Celso estava trabalhando, "A queda céu" vai ganhar uma leitura aberta ao público nesta quarta-feira (12), no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo. Zé Celso morreu na última quinta (6), em decorrência de um incêndio que tomou o seu apartamento na capital paulista.

"A queda do céu" é uma adaptação do livro homônimo de 2010 de autoria do antropólogo francês Bruce Albert a partir dos relatos do xamã Davi Kopenawa, do povo yanomami. A leitura será feita por atores da Associação Teatro Oficina Uzyna Uzona.

O livro fala sobre o contato dos índios com o homem branco bem como e como ainda restam na sociedade heranças malignas da colonização. Zé Celso chegou a fazer leituras do texto antes de morrer, mas sem presença do público. A leitura faz parte da programação do TePi - Teatro e os Povos Indígenas, festival dedicado às artes cênicas de comunidades indígenas.

Veja também

CELEBRIDADES "Preguiça", diz mulher de Denilson após recebimento de dívida de R$ 7 milhões de Belo