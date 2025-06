'A rede social', filme sobre Mark Zuckerberg e a criação do Facebook, vai ganhar continuação

A- A+

Cultuado filme de David Fincher vencedor de três estatuetas do Oscar, " A rede social" (2015) vai ganhar uma continuação. O filme explorava os bastidores da criação do Facebook.



Roteirista do longa original, Aaron Sorkin irá escrever e dirigir o novo longa, segundo o site Deadline.

Com produção da Sony Pictures, "A rede social: Parte II" irá explorar o caso que ficou conhecido como "The Facebook Files", uma série de reportagens investigativas do The Wall Street Journal que expôs, em 2021 o funcionamento interno da maior rede social do mundo, e os múltiplos danos causados por ela.

Uma série de documentos vazados pela publicação mostram que os pesquisadores do Facebook identificaram os efeitos nocivos da plataforma, optando por não corrigi-los. A denúncia gerou audiências no Senado americano.

"A rede social" transformou as carreiras de Jesse Eisenberg, Andrew Garfield e Armie Hammer. Até o momento, não há informação sobre nomes no elenco da continuação, mas é provável que Mark Zuckerberg siga como personagem importante na história.

