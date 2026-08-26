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celebridades A resposta de Tim Curry ao ser questionado sobre sua sexualidade Astro de "The Rocky Horror Picture Show", que nunca se casou nem teve filhos, evitava falar sobre sua sexualidade e relacionamentos

O ator e cantor britânico Tim Curry, que morreu aos 80 anos na noite de terça-feira (25), em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, manteve a vida amorosa longe dos holofotes durante toda a carreira.

Conhecido mundialmente por interpretar o extravagante Dr. Frank-N-Furter em “The Rocky Horror Picture Show”, o artista nunca tornou públicos relacionamentos e não costumava comentar especulações sobre sua sexualidade.

Dez meses antes de sua morte, Curry foi direto ao ser questionado sobre o assunto em uma entrevista à revista “The New Yorker”. Em outubro de 2025, respondeu, com poucas palavras:

— Minha vida amorosa não é da conta de ninguém.

A declaração encerrou, pelo menos publicamente, as especulações sobre a vida pessoal do ator, que se tornou um ícone da comunidade LGBTQIA+ justamente por sua interpretação de Frank-N-Furter, um cientista andrógino e abertamente sexual no filme de 1975.

Curry nunca se casou e estava solteiro quando morreu. Ele também não teve filhos. Apesar da ausência de relacionamentos conhecidos do público, o ator já havia comentado sobre o personagem que marcou sua carreira, o que abriu margens para especulações do público.

Em entrevista ao “The Guardian” publicada em 2025, Curry classificou Frank-N-Furter como um papel “libertador”. Ao explicar o motivo, afirmou que o personagem poderia se relacionar sexualmente com qualquer pessoa.

Questionado se levava essa mesma liberdade para a vida fora dos palcos e das telas, o ator não revelou detalhes, mas respondeu:

— Bem, eu não era solitário! Não era muito difícil conseguir sexo. Mas eram os anos 70, o que é crucial para entender isso, eu acho.

Frank-N-Furter e o sucesso de "Rocky Horror"

Curry nasceu em Grappenhall, na Inglaterra, em 1946, e começou a carreira nos palcos londrinos. Em 1968, participou do musical “Hair”, produção em que conheceu Richard O’Brien, futuro autor de “The Rocky Horror Show”.

Foi O’Brien quem escreveu para Curry o personagem Dr. Frank-N-Furter. A peça estreou em 1973 e se tornou um marco do teatro musical britânico.

Dois anos depois, Curry levou o personagem para o cinema em “The Rocky Horror Picture Show”, ao lado de Susan Sarandon e Patricia Quinn.

O filme não foi um grande sucesso inicialmente, mas ganhou força ao longo dos anos e se transformou em um dos maiores clássicos cult do cinema.

A atuação de Curry como o cientista extravagante e andrógino tornou-se o trabalho mais associado ao ator e contribuiu para sua transformação em referência para o público LGBTQIA+.

Curry voltou a interpretar personagens marcantes em diferentes fases da carreira. No cinema, esteve em “Annie” (1982), como Rooster Hannigan; “Clue” (1985), no papel do mordomo Wadsworth; e “Muppet Treasure Island” (1996), como Long John Silver. Também integrou o elenco de “Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York”.

Na televisão, ganhou uma nova geração de fãs ao interpretar Pennywise na adaptação de “It”, baseada no romance de Stephen King.

No teatro, continuou atuando em Londres e Nova York e chegou à Broadway em 2004, quando interpretou o Rei Arthur no musical “Spamalot”. Ao longo da carreira, recebeu três indicações ao Tony e duas ao Laurence Olivier.

AVC interrompeu parte da carreira

Em 2012, Curry sofreu um grave acidente vascular cerebral (AVC), que deixou consequências para sua mobilidade. Nos anos seguintes, passou a atuar principalmente em trabalhos de dublagem, embora tenha permanecido ligado ao universo artístico.

No ano passado, durante eventos que marcaram os 50 anos de “The Rocky Horror Picture Show”, o ator falou sobre sua saúde e sobre a longa trajetória profissional.

Curry também publicou em 2024 “Vagabond: A Memoir”, livro de memórias no qual revisitou episódios de sua carreira. Mesmo na autobiografia, porém, manteve em privado detalhes sobre sua sexualidade e sua vida amorosa.

A morte do ator foi divulgada nesta quarta-feira (26). Segundo informações da imprensa americana, Curry enfrentava problemas graves de saúde havia mais de uma década. Não há suspeita de crime.

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