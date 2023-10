A revista Billboard faz ranking com as 500 melhores músicas pop; confira

A- A+

De 1958 para cá, o que o pop tem tocado? Essa contagem parece impossível de se fazer, mas uma boa amostragem é viável, de acordo com os funcionários da Billboard.



Para marcar o 65º aniversário da Billboard Hot 100, eles escolheram 500 músicas do gênero e como sendo as melhores, mais marcantes, enfim, os critérios são variados, mas não deixa de ser um apanhado relevante elaborado por 'quem entende'.



A contagem foi feita de forma regressiva, de 500 a 301, e de 300 a 101. Tem de Lesley Gore a Carly Rae Jepsen, de Sam Cooke a SZA, de The Kinks a The Chainsmokers, de Chubby Checker a Rae Sremmurd.



AS canções que ocupam o topo do pódio são: 1. Whitney Houston com"I Wanna Dance WitSomebody (Who Loves Me)"; 2. ABBA com "Dancing Queen" e 3. The Temptations, com "My Girl". Confira a lista completa aqui.

