"A Roda do Tempo": após cancelamento, fãs criam petição para salvar série

O cancelamento de “A Roda do Tempo” pelo Prime Video deixou os fãs da série inconformados. Por isso, uma petição online foi criada para tentar salvar a atração.

Um site, batizado de “Save The Wheel of Time”, foi criado especialmente para colher assinaturas dos “órfãos” da série. Mais de 159 mil pessoas já apoiaram a campanha.

O objetivo da iniciativa é forçar a Amazon a rever sua decisão ou atrair outras plataformas de streaming que se interessem em dar continuidade à obra. Além das assinaturas online, a campanha estimula os fãs a enviarem cartas físicas e publicarem vídeos nas redes sociais.



Os fãs organizaram ainda um “vaquinha” online, com a proposta de garantir recursos para o marketing de uma eventual nova temporada da série. A campanha no GoFundMe já arrecadou mais de US$ 32 mil.

“A Roda do Tempo” contou com apenas três temporadas. A série de fantasia é uma adaptação da saga literária homônima do autor estadunidense Robert Jordan, que conta com um total de 14 volumes.

Com a temporada mais recente, a produção chegou a ficar em primeiro lugar no Prime Video em vários países. Mesmo assim, a plataforma avaliou que o desempenho da obra não compensaria os altos custos envolvidos na realização de uma quarta temporada, anunciando o cancelamento da série.

A trama da série acompanha Moiraine (Rosamund Pike), membro de uma poderosa organização de mulheres que podem usar magia. Ela leva quatro jovens em uma viagem ao redor do mundo, acreditando que um deles pode ser a reencarnação do Dragão, uma poderosa entidade que pode salvar ou destruir o mundo.

Além de Pike, o elenco traz no elenco nomes como Helena Westerman, Lolita Chakrabarti, Michael Tuahine, Michael McElhatton, Johann Myers e Naana Agyei Ampadu. Rafe Judkins atuou como showrunner da produção.

