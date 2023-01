A- A+

BBB23 A segunda Prova do Anjo do Big Brother é patrocinada pelo McDonald's, confira regras Apenas 12 brother participam da disputa pelo colar da imunidade

Neste sábado (28) temos mais uma Prova do Anjo no Big Brother Brasil 2023. Durante a semana aconteceram muitas coisas no jogo: Pegação do casal Fred e Larissa, show do Skank, reconciliação de Bruna entre os brothers Gustavo e Domitila, liderança de Cara de Sapato, entre outras tretas.

A prova do anjo pode ser o diferencial para essa reta final da segunda semana do BBB 23. "Eu vou botar o Cris ou o Black", contou o lutador. A imunidade dos dois pode ser crucial para a permanência deles.

Confira as regras:

Um circuiuto de corrida, cara um por si, que requer passar por uma casinha em formato de pão, caminhar por plataformas de recheios de um habúrguer (queijo e tomate), atravessa um labirinto, percorrer uma passagem sinuosa, encontrar um card em um pote de mostarda e apertar o botão. Os dois jogadores mais rápidos se classificam para a final.



Veja também

BBB23 Ricardo é o anjo da semana no BBB23