A- A+

PREMIAÇÃO ''A Sociedade da Neve'' é nomeado ao Bafta de Melhor Filme de Língua Não Inglesa O Oscar do cinema britânico será realizado em Londres em 18 de fevereiro

A produção espanhola "A Sociedade da Neve", que narra a tragédia da equipe uruguaia de rúgbi nos Andes, em 1972, é uma das cinco nomeadas ao BAFTA, o Oscar do cinema britânico, na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, anunciou a Academia britânica do Cinema nesta quinta-feira (18).

O filme, dirigido pelo catalão Juan Antonio Bayona, estreou nos cinemas em dezembro de 2023 e chegou à plataforma de streaming Netflix em 4 de janeiro.

O longa-metragem espanhol terá uma como fortes concorrentes o francês "Anatomia de Uma Queda" e o britânico "Zona de Interesse", filmado em polonês e alemão e que narra a vida do comandante nazista Rudolf Hess no campo de extermínio de Auschwitz.

"Anatomia de Uma Queda" venceu a Palma de Ouro em Cannes e foi nomeado a outras seis categorias no BAFTA, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção (Justine Triet).

A produção francesa foi a ganhadora de Melhor Filme de Língua Não Inglesa no Globo de Ouro, em uma categoria que disputou com o filme espanhol.

"Zona de Interesse" compete, por sua vez, em nove categorias, incluindo o de Melhor Diretor (Jonathan Glazer), na premiação que será realizada em Londres em 18 de fevereiro.

Os outros indicados a Melhor Filme de Língua Não Inglesa são o documentário ucraniano "20 Dias em Mariupol" e a produção americana "Vidas Passadas", filmada em coreano.

"A Sociedade da Neve" foi escolhido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para representar a Espanha no Oscar na mesma categoria que concorre na premiação britânica.

O filme anglo-americano sobre o pai da bomba atômica "Oppenheimer" recebeu 13 indicações ao BAFTA. A produção, que já teve vários reconhecimentos internacionais, disputará as categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor (Christopher Nolan) e Melhor Ator (o irlandês Cillian Murphy).

A comédia "Pobres criaturas", dirigida por Yorgos Lanthimos e vencedora do Leão de Ouro no último Festival de Cinema de Veneza, está indicada em 11 categorias, incluindo o prêmio de Melhor Atriz, com a americana Emma Stone.

Já o drama de Martin Scorsese "Assassinos da Lua das Flores" recebeu nove indicações, assim como "Zona de interesse".

A cerimônia do BAFTA, bem como o Globo de Ouro, serve de antessala para os prêmios Oscar da academia americana, que serão entregues em março, em Los Angeles.

Veja também

CINEMA INTERNACIONAL Cinema francês concederá César honorário a Christopher Nolan e Agnès Jaoui