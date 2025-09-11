"A Sogra Perfeita 2" estreia nesta quinta-feira (11), prometendo humor e protagonismo feminino

A- A+

“A Sogra Perfeita 2”, sequência da comédia estrelada por Cacau Protásio, chega nesta quinta-feira (11) aos cinemas. Com adições no elenco e na equipe, o novo filme reforça o protagonismo feminino da produção, tanto em cena como atrás das câmeras.

O longa-metragem dá continuidade à história da cabeleireira Neide, vivida por Cacau. Independente, madura e dona do seu próprio negócio, ela vive uma nova fase da vida após os dois filhos saírem de casa, mas está longe de sofrer da síndrome do ninho vazio.

“Vemos uma mulher que aprendeu com as próprias experiências, que se tornou ainda mais forte, mais dona de si e que passou a olhar para os seus sonhos com mais clareza. Ela continua com aquele humor leve e espontâneo, mas traz uma carga maior de aprendizado e resiliência”, comenta Cacau.



Flávia Guimarães volta a assinar o roteiro, renovando a colaboração com Bia Crespo. Cris D'Amato, que já havia dirigido o primeiro longa, convidou Bianca Paranhos para dividir essa missão com ela desta vez.

“É uma parceria de longa data. Cris é minha mestra querida, desde que entrei no cinema, quando ainda era assistente. Esse convite foi um presente”, explica Bianca, que estreia na direção de um filme. “Foi uma somatória. O filme seria muito diferente se ela não estivesse junto. Essa troca que a gente teve foi fundamental”, aponta Cris.

Entre erros e acertos

A amizade feminina presente nos bastidores também é um tema tratado no filme. Sheila, a melhor amiga de Neide, interpretada por Evelyn Castro, também está em “A Sogra Perfeita 2”. A forte relação entre as duas, no entanto, fica estremecida após uma briga durante um concurso de penteados.

“A Neide tem esse espírito batalhador, alegre, amiga, ama ajudar ao próximo, mas ao mesmo tempo muito humano, cheio de dúvidas, inseguranças e medos, ela reconhece seus erros. Eu me identifico porque também sou uma mulher que precisou se reinventar muitas vezes, que acredita no poder do trabalho, da fé e da humildade”, pontua Cacau.

Do ponto de vista amoroso, Neide vive um dilema. O namoro perfeito com Oliveira (Marcelo Laham) sofre um abalo quando ele a pede em casamento. A cabeleireira não aceita, mas a falsa notícia do matrimônio acaba chegando longe demais. Dona Oliveira (Fafy Siqueira), mãe do seu namorado, chega de Portugal para a suposta festa, pressionando a nora a casar.

Mulheres independentes

Para Cris D’Amato, a atitude da personagem reflete o comportamento feminino contemporâneo. “Elas fogem do estereótipo de que toda mulher quer casar. As relações mudaram, porque o tempo também mudou. Só se une quando quer e não mais por necessidade”, reflete a diretora.

Segundo Bianca, o longa-metragem consegue suscitar debates importantes a partir de um olhar cômico. “É um filme para rir? Sim, mas há algumas questões para se levar em conta. Primeiro, é para rir com alguém e nunca de alguém. Depois, a gente consegue rir trazendo também reflexões. ‘A Sogra Perfeita 2’ faz isso, falando sobre a busca pelo seu sonho, empoderamento feminino e sororidade”, diz.



