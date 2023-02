A- A+

BBB 23 Terceira Prova do Anjo é patrocinada pela Seara e somente seis brothers participam; veja quem são A sister Domitila foi vetada da dinâmica por razões médicas

Neste sábado (05) acontece a terceira Prova do Anjo do Big Brother Brasil 23. Dessa vez, somente alguns brothers participam da prova. Tadeu Schmidt informou que Domitila não participará devido ao incidente com o pé. Ao todo foram vetados 13 participantes.

Participam da dinâmica apenas seis brothers: Larissa, MC Guimê, Fred, Fred Nicácio, Cristian e Bruna Griphao. A definição de quem participaria ocorreu por meio de um sorteio.

Hoje a Prova do Anjo é da linha de lasanhas da Seara. O sorteio é simples: quem tirar lasanha, joga. Quem tirar X não joga, explicou Tadeu Schmidt.

Entenda as regras da Prova do Anjo

A dinâmica é de rapidez. Os brothers e sisters precisam econtrar em um labirinto os seis sabores de lasanha Seara: Parisiense, Quatro Queijos, Presunto e Queijo, Calabresa, Bolonhesa e Frango. Depois que encontrarem os seis sabores, os jogadores presição montar na ordem correta uma lasanha.

Vence aquele que fizer a priva no menor tempo. Há a possibilidade dos brothers ganharem bônus ao longo da prova, a cada botão acionado é reduzido 10s do tempo final.

Veja também

grammy 2023 Anitta chega "super animada" ao Grammy com sua indicação de melhor artista revelação