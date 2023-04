"A Terra Ensacada - E Outras Histórias": Luciano Pontes lança novo livro infantil

A- A+

“A Terra Ensacada - E Outras Histórias” é o oitavo livro do ator, escritor e ilustrador Luciano Pontes, um dos nomes mais atuantes na literatura para a infância e juventude em Pernambuco. A obra será lançada neste sábado (1º), véspera do Dia Internacional do Livro Infantil, a partir das 15h, no CoffeeCube, com conversa com o autor e leitura dos textos, acompanhada pela intervenção sonora do sanfoneiro Vini Nogal.

Publicado pela Editora Melhoramentos, o livro traz três contos: “O Cemitério das Pipas”, “O Rosto Claro de Aurora” e “Terra Ensacada”. Em comum, todas as histórias trazem como protagonistas três crianças em situação de trabalho infantil.

Seguindo uma tendência na literatura infantojuvenil contemporânea, a publicação se propõe a tratar de um tema considerado tabu de vista a poesia e a ludicidade. “A gente sabe que o trabalho infantil ainda acontece, mas poucas crianças se dão conta de que estão sendo usurpadas do direito de viverem a sua infância plenamente. Trazer esse assunto é uma forma de revelar coisas que estão encobertas”, analisa Luciano, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Faz um bom tempo que as narrativas presentes no livro acompanham o autor. Os contos foram os primeiros escritos por ele para o público infantojuvenil, por volta de 2017, mas permaneceram engavetados durante vários anos. Parte da inspiração para a escrita veio das memórias da própria infância de Luciano, especialmente dos momentos em que acompanhou o avô paterno em seu trabalho na feira, onde o senhor vendia frutas, na cidade de Juripiranga, na Paraíba.

“Essas histórias trazem muito da minha relação com o Interior. Os sons da oralidade e a proximidade com a cultura popular também contribuíram para a construção desse livro”, afirma. Os cantos e as adivinhações tão presentes na tradição nordestina, que fazem parte do campo de pesquisa de Luciano há anos, são elementos que compõem a poeticidade do texto.

Segundo o escritor, para além do trabalho infantil, o que relaciona os três protagonistas dos seus contos é o contato que cada um deles mantém com a natureza. “Álvaro empina pipa e o vento sopra charadas, que ele ouve e tenta decifrar. Por meio da música e de uma visita da Velha Cachimbeira, Aurora resgata a sua ancestralidade. Já Antoniel lida com a terra e tudo o que ele toca vira mágica. Cada criança passa por um processo de encontro com ela mesma e com a natureza, e isso é o que une as histórias”, detalha.

As ilustrações de “A Terra Ensacada” também são assinadas por Luciano, que é graduado em Design Gráfico e conta com especialização em literatura infantil e juvenil no seu currículo. No projeto do novo livro, o artista buscou ressaltar a individualidade de cada personagem através das cores.

O direcionamento para o público infantil é uma constante na carreira de Luciano. Fora da literatura, ele integra, há duas décadas, o elenco de palhaços do núcleo recifense da ONG Doutores da Alegria. Com a Cia Meias Palavras, fundada por ele em 2012, já levou ao palco espetáculos como “Seu Rei Mandou” e “As Travessuras de Mané Gostoso”.

Entre os títulos lançados pelo autor para as crianças, estão “Uma Andorinha Só”, “O Carrossel do Tempo” e “Lua, Noite e Dia”. Luciano acredita que tem “um compromisso ancestral” com a infância. “Eu escrevo para cumprir a missão de continuar semeando histórias no mundo. Sou um pouco de todos os meus personagens. Então, essas infâncias também permearam a minha. O compromisso da literatura é fazer com que a vida poética não cesse e que a poesia continue ocupando um lugar essencial na vida das pessoas”, pontua.

Serviço:

Lançamento do livro “A Terra Ensacada - E Outras Histórias”, de Luciano Pontes

Neste sábado (1°), a partir das 15h

No CoffeeCube (Rua Serrita, 24, Jaqueira)

Preço do livro: R$ 54,90

Informações: (81) 3072 7763



