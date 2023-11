"A Transformação de Canuto": produção pernambucana vence prêmios em festival de cinema da Holanda

A- A+

O longa-metragem "A Transformação de Canuto", produção pernambucana, venceu dois prêmios da competição Envision do IDFA - International Documentary Film Festival, evento realizado em Amsterdam, na Holanda. A obra foi contemplada nas categorias de Melhor Filme e Contribuição Artística.

O documentário tem direção de Ariel Kuaray Ortega, cineasta indígena pioneiro e líder Mbyá-Guarani, e de Ernesto de Carvalho. A obra conta a história de uma lenda contada em uma pequena comunidade Mbyá-Guarani entre o Brasil e a Argentina. Por lá, todos conhecem o nome Canuto: um homem que sofreu a temida transformação em uma onça e, depois, morreu tragicamente.

Essa é a primeira vez na história que um mesmo filme conquistou dois dos três prêmios da competição do IDFA. Também foi a estreia de uma produção brasileira na mostra Envision, que tem como foco filmes inovadores e provocativos que exploram questões sociais, políticas ou culturais contemporâneas de maneira criativa.



"A Transformação de Canuto" é produzido pela Enquadramento Produções e pelo Vídeo nas Aldeias, com patrocínio do Funcultura e apoio do Instituto de Artes Audiovisual da Província de Misiones, na Argentina, e da Mostra de Tiradentes, onde participou do WIP Brasil Cinemundi. Filmado entre julho e setembro de 2016, a obra ainda não tem previsão de estreia no Brasil.



