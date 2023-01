A- A+

bbb 23 A treta segue viva: Bruna e Larissa continuam discussão na manhã desta sexta (20) As duas se desentenderam durante a madrugada, depois da Prova do Líder

Depois de passarem a madrugada discutindo depois da Prova do Líder por causa de visões diferentes sobre a jogada de alguns brothers e sisters no BBB 23, Bruna Griphao e Larissa voltaram a trocar farpas na manhã desta sexta-feira (20). Depois da atriz tentar se explicar para a educadora física, Larissa questionou: "Porque você tá fazendo essa cara de nojo?". E Bruna responde: "Por que eu to p*ta para c*r*lho".

Logo depois, Larissa disse para chamar outras pessoas, já que Bruna não acreditava nela. "Chama o Guimê, você só ouve ele e ele é o que lembra de tudo, já que deu um apagão em você". Buscando se reconciliar com a amiga, Bruna diz que a sister continua sendo a dupla dela dentro da casa. "Você é a pessoa mais importante aqui pra mim", diz a atriz. "Eu sou importante, mas você não escuta nada que eu falo. Me desculpa, mas eu não vou concordar com uma coisa que eu não concordo", rebateu Larissa.

Quando Bruna questiona Larissa por não ter dormido no Quarto do Líder, ela se explica. “Tinha clima de eu dormir lá no quarto do líder, depois de tu cagar pra minha opinião?!”. As duas seguem no Quarto Deserto e estão tentando se entender.

