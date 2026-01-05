"A Última Aventura": temporada final de "Stranger Things" vira tema de documentário

A- A+

Espere aí que "Stranger Things" não acabou. A Netflix anunciou nesta segunda-feira que a série vai ganhar um documentário, batizado de "A última aventura: Nos bastidores de Stranger Things 5". A data de estreia está marcada para 12 de janeiro.

Dirigida por Martina Radwan, a produção, segundo a plataforma, "é uma ampla crônica de bastidores que acompanha elenco, criadores e equipe enquanto eles dão vida à temporada final e se despedem da série que os transformou para sempre."

O episódio final entrou no ar no dia 31 de dezembro de 2025, às 22h, no horário de Brasília, em consonância com o lançamento global.

Os números da última temporada

A chegada dos quatro primeiros episódios da temporada 5, em 26 de novembro, quebrou o recorde da plataforma de maior estreia de série de língua inglesa. Isso representa a terceira melhor estreia geral de série, ficando atrás apenas das temporadas 2 e 3 da sul-coreana “Round 6”.

Antes da aterrissagem da novidade no mês passado, "Stranger Things" havia batido outra marca. Pela primeira vez, uma série conseguiu colocar quatro temporadas anteriores no top 10 global, o que mostra um claro esforço da audiência em tentar lembrar o que aconteceu em tanto tempo. E também um sinal de que a maciça cruzada da plataforma pela atenção dos assinantes deu certo.

A própria Netflix admite que fez “a maior campanha de marketing pré-lançamento” de sua história. Muitas das ações foram centradas em eventos presenciais em 32 cidades ao redor do mundo, que, segundo a empresa, reuniu mais de 300 mil fãs. No Brasil, foram 13 mil pessoas atrás do ator Jamie Campbell Bower, que interpreta Vecna, o vilão da série, num desfile a céu aberto em São Paulo dias antes da estreia da temporada final.

