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STREAMING "A Última Casa", novo filme de Wagner Moura, lidera audiência da Netflix no mundo Na trama, Wagner Moura interpreta Jason, que vive com Ann (Greta Lee) e os dois filhos do casal

O thriller "A Última Casa", estrelado por Wagner Moura, alcançou o primeiro lugar entre os filmes mais assistidos da Netflix no mundo. O longa, que chegou à plataforma na sexta-feira, 7, aparece no topo dos rankings públicos monitorados pelo FlixPatrol, que acompanha as posições dos títulos nos Top 10 dos serviços de streaming. Os dados considerados são dos dias 9 e 10 de agosto.

Dirigido por Louis Leterrier, o filme alcançou a liderança mundial de audiência mesmo com uma recepção menos positiva da crítica.

No Rotten Tomatoes, agregador de avaliações de filmes e séries, a produção soma 27% de resenhas positivas. Já no IMDb, a nota registrada é de 5,6.

Na trama, Wagner Moura interpreta Jason, que vive com Ann (Greta Lee) e os dois filhos do casal.

A família é surpreendida por uma força desconhecida que os mantém confinados dentro da própria casa, transformando o espaço familiar em uma espécie de prisão.

Sem compreender a origem da ameaça, eles precisam encontrar formas de sobreviver enquanto os recursos essenciais começam a acabar.

A falta de água, comida e outros itens básicos aumenta a tensão entre os integrantes da família e faz o desespero tomar conta do ambiente.

Enquanto tentam lidar com o medo do que está do lado de fora, Ann, Jason e os filhos precisam decidir até onde estão dispostos a chegar para continuar vivos.

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