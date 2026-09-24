"A Última Sessão de Freud" retorna ao Recife a partir desta sexta-feira (25); confira
Espetáculo já foi visto por mais de 180 mil pessoas e terá apresentações nos dias 25, 26 e 27, no Teatro Luiz Mendonça
O espetáculo “A Última Sessão de Freud” retorna ao Recife para sua quarta temporada consecutiva na cidade. A montagem será apresentada na sexta-feira (25) e sábado (26), às 20h, e no domingo (27), às 17h, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu.
Escrita pelo dramaturgo norte-americano Mark St. Germain, a peça imagina um encontro entre Sigmund Freud, conhecido como pai da psicanálise, e o escritor britânico C.S. Lewis, que deixou o ateísmo e se tornou cristão. Na história, os dois conversam sobre temas como fé, existência de Deus, ateísmo, amor, morte, sexualidade e comportamento humano.
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Sobre a narrativa
Ambientada em Londres, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a trama se passa no gabinete de Freud. O diálogo entre os personagens mistura humor e ironia enquanto coloca em confronto diferentes visões sobre religião, ciência e a própria existência.
A montagem é dirigida por Elias Andreato e tem Odilon Wagner no papel de Freud e Marcello Airoldi como C.S. Lewis. Pela atuação no espetáculo, Odilon Wagner foi indicado aos prêmios Shell, APCA e Bibi Ferreira.
Desde a estreia, em 2022, “A Última Sessão de Freud” já passou por diferentes cidades brasileiras, com mais de 400 apresentações e 180 mil espectadores.
SERVIÇO
A Última Sessão de Freud
Quando: sexta-feira (25) e sábado (26), às 20h; domingo (27), às 17h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem, S/N - Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 80 via link
Informações: @freud_aultimasessao