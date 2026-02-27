Sex, 27 de Fevereiro

CINEMA

"A Vida Secreta de Meus Três Homens", novo filme de Letícia Simões, ganha sessão especial de estreia

Com debate após exibição, evento ocorre na próxima quinta-feira (5), às 20h, no Cinema da Fundação

"A Vida Secreta de Meus Três Homens" investiga herança violenta do Brasil"A Vida Secreta de Meus Três Homens" investiga herança violenta do Brasil - Foto: Divulgação

“A Vida Secreta de Meus Três Homens”, novo filme de Letícia Simões, ganha uma sessão especial de estreia na próxima quinta-feira (5). O evento ocorre no Cinema da Fundação - Derby, às 20h, e contará com bate-papo após a exibição.

Além da diretora, também participam da conversa a atriz Nash Laila, o montador Quentin Delaroche e a jornalista Fabiana Moraes. Produzido pela Carnaval Filmes e pela Poema Tropical, o longa-metragem também traz no elenco Guga Patriota, Giordano Castro e Murilo Sampaio.

Em uma narrativa que cruza memória, política e fabulação, o filme busca investigar a herança violenta do Brasil. A obra dá voz a três figuras masculinas - inspiradas no avô, no pai e no tio da cineasta - para refletir sobre traumas históricos e familiares que ecoam na formação do País.
 

Uma narradora vivida por Nash Laila guia o encontro com os personagens. Eles surgem como três fantasmas: Fernando (Giordano), um boêmio pai de família e colaborador da ditadura militar; Arnaud (Guga), adolescente envolvido com um grupo de justiceiros; e Sebastião (Murilo), fotógrafo negro e gay que perdeu o amor de sua vida.

Baiana radicada em Pernambuco, Letícia Simões começou a pensar no novo filme a partir do processo de pesquisa de “Casa” (2019), autoficção em que a diretora abordou conflitos geracionais a partir da relação com a mãe e a avó. Foi quando ela descobriu fotografias feitas por Sebastião, abrindo caminho para a investigação sobre silêncios familiares e memórias apagadas.

A première de “A Vida Secreta de Meus Três Homens” ocorreu na Mostra de Cinema de Tiradentes, em 2025. Depois de passar por outros festivais no Brasil e no exterior, como o Hot Docs e o RIDM – Montreal International Documentary Festival, no Canadá, o longa chega aos cinemas brasileiros com distribuição da Embaúba Filmes. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

