CINEMA "A Vida Secreta de Meus Três Homens", novo filme de Letícia Simões, ganha sessão especial de estreia Com debate após exibição, evento ocorre na próxima quinta-feira (5), às 20h, no Cinema da Fundação

“A Vida Secreta de Meus Três Homens”, novo filme de Letícia Simões, ganha uma sessão especial de estreia na próxima quinta-feira (5). O evento ocorre no Cinema da Fundação - Derby, às 20h, e contará com bate-papo após a exibição.

Além da diretora, também participam da conversa a atriz Nash Laila, o montador Quentin Delaroche e a jornalista Fabiana Moraes. Produzido pela Carnaval Filmes e pela Poema Tropical, o longa-metragem também traz no elenco Guga Patriota, Giordano Castro e Murilo Sampaio.

Em uma narrativa que cruza memória, política e fabulação, o filme busca investigar a herança violenta do Brasil. A obra dá voz a três figuras masculinas - inspiradas no avô, no pai e no tio da cineasta - para refletir sobre traumas históricos e familiares que ecoam na formação do País.



Uma narradora vivida por Nash Laila guia o encontro com os personagens. Eles surgem como três fantasmas: Fernando (Giordano), um boêmio pai de família e colaborador da ditadura militar; Arnaud (Guga), adolescente envolvido com um grupo de justiceiros; e Sebastião (Murilo), fotógrafo negro e gay que perdeu o amor de sua vida.

Baiana radicada em Pernambuco, Letícia Simões começou a pensar no novo filme a partir do processo de pesquisa de “Casa” (2019), autoficção em que a diretora abordou conflitos geracionais a partir da relação com a mãe e a avó. Foi quando ela descobriu fotografias feitas por Sebastião, abrindo caminho para a investigação sobre silêncios familiares e memórias apagadas.

A première de “A Vida Secreta de Meus Três Homens” ocorreu na Mostra de Cinema de Tiradentes, em 2025. Depois de passar por outros festivais no Brasil e no exterior, como o Hot Docs e o RIDM – Montreal International Documentary Festival, no Canadá, o longa chega aos cinemas brasileiros com distribuição da Embaúba Filmes.



*Com informações da assessoria de imprensa.

