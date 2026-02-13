A vilã mimada Naiane, de "Coração Acelerado", desafia Isabelle Drummond

A- A+

Isabelle Drummond encara uma de suas personagens mais provocativas na televisão em “Coração Acelerado”. Na pele da influencer Naiane Sampaio Amaral, a atriz dá forma a uma jovem criada sob excesso de privilégios, viciada em atenção e incapaz de lidar com suas próprias frustrações.



Filha única do empresário Alaorzinho e da maquiavélica Zilá, vividos por Daniel de Oliveira e Leandra Leal, a moça é uma vilã moldada pela superexposição, pela herança de poder e pela lógica das redes sociais.



“Naiane é uma experiência totalmente nova para mim”, garante a atriz, ao falar sobre o impacto de interpretar alguém que entende o digital não como ferramenta, mas já como identidade e profissão.



Naiane cresceu cercada por luxo, influência e estímulos constantes à própria imagem. A vaidade, então, ultrapassou a superficialidade para se transformar em instrumento para Isabelle compor a personagem.



“Ela é uma vilã e vamos brincar com o excesso, com toda essa loucura dela”, resume, ao apontar o tom da personagem, que transita entre o carisma e o desconforto. É nesse território instável que Naiane se envolve com o astro João Raul, papel de Filipe Bragança, entra em rota de colisão com a prima Agrado, interpretada por Isadora Cruz, e passa a expor os limites entre desejo, narcisismo e poder.



P – Você e Leandra Leal contracenaram muito quando protagonizaram “Cheias de Charme”, em 2012. Como é esse reencontro em “Coração Acelerado”?

R – Está sendo muito gostoso esse reencontro. E ele acontece em um momento totalmente diferente de vida de nós duas. É tão legal ver a Lelê agora, uma mãe de dois filhos, um bebezinho e uma menina que já está em outra fase, pré-adolescente!



Ela vai me falando de várias coisas que eu ainda não vivi e a gente está se reconhecendo. Esses reencontros que a nossa profissão nos permite são sempre muito lindos. E eu estou me reencontrando também com a Izabel (Izabel de Oliveira, autora), que eu amo. Nós fizemos vários trabalhos juntas. E também estou conhecendo pessoas com quem nunca trabalhei.



P – Agora, você e Leandra estão em posições invertidas, em relação a “Cheias de Charme”...

R – Sim, eu e a Leandra fazemos vilãs, algo completamente diferente! Nós éramos mocinhas em “Cheias de Charme”, estávamos ali, na luta. Agora, a luta é outra. Mas elas lutam também, só que da maneira errada. A personagem da Leandra vem de baixo e conquista tudo de uma forma errada. A Naiane já tem tudo, mas quer mais. Ela também tem seus sonhos próprios. E a questão está exatamente em como elas fazem isso.



P – Assim como “Cheias de Charme”, “Coração Acelerado” é uma novela musical. Isso, de alguma forma, chegou a preocupar você?

R – Acho que cada personagem, cada história traz algo novo para a gente. O universo do Maurício (de Souza), por exemplo, foi muito legal para mim porque, apesar da Turma da Mônica ser muito popular, a minha personagem (no filme “Turma da Mônica: Lições”), a Tina, não era tão da minha época. E falando de pautas femininas, foi muito legal contribuir com isso, representar isso para uma nova geração, trazer informação para eles. “Coração



Acelerado”, apesar de revisitar algumas coisas de “Cheias de Charme”, sim, aprofunda muito mais o universo sertanejo e o Centro-Oeste do Brasil, que é uma cultura muito nova para mim e que, eu acho, representamos de uma maneira bem diferente da que já foi representada.



Isso é o que eu acho mais legal, porque a gente teve bastante tempo de pesquisa, vimos muita coisa interessante e acredito que conseguimos levar isso para as telas.



P – Você falou sobre cada personagem trazer algo novo. No caso da Naiane, o que você viu?

R – A Naiane é uma experiência totalmente nova para mim. É essa perspectiva de uma geração que já começa no digital e olhar a partir desse ponto de vista me tira completamente da minha forma de pensar a respeito disso. Estou começando a entender coisas que eu não entendia a respeito dessa galera que já é superconectada e que tem muita facilidade de mostrar o próprio dia a dia.



Tudo já é mostrado, todo mundo é meio influencer. Mas Naiane entende isso como profissão. A gente, que veio um pouco antes, é que demorou a se acostumar e a entender como um trabalho.



Mas para a Naiane, com os 24 anos que ela tem, isso é muito claro. Ela é vilã, então, vamos brincar com o excesso, com a loucura dela. Mas também é uma nova compreensão porque tratamos desse empreendedorismo nas mídias sociais, na era digital. É interessante pensarmos sobre isso e nos acostumarmos com isso. Estamos tratando de diferentes gerações e, consequentemente, diferentes pontos de vista.



P – Você, Diego Martins e Kamila Amorim são uma espécie de trio em “Coração Acelerado”. Como você trabalha isso?

R – Temos um acordo, nós três: existe uma relação de verdade ali, até tivemos algumas experiências, principalmente entre Naiane e Esteban, porque têm algumas situações que já mostraram isso logo no começo. Mas acho que cada um tem uma motivação ali, seus sonhos e ambições. E que existe uma conexão profunda.



Eles vivem 24 horas por dia juntos, são mesmo um time. E quando precisam atacar, se unem como uma espécie de clã, de matilha, indo com tudo para cima do inimigo. É uma conexão verdadeira e, dentro disso, cada um tem uma personalidade própria.



P – E de que forma você enxerga a personalidade da Naiane?

R – Extremamente autocentrada. E tudo diz respeito a ela, sempre. Mas apegada àqueles dois amigos. Tivemos uma cena muito forte, eu e Diego, que teve emoção, teve tudo, foi de um apego verdadeiro entre Naiane e Esteban. Porém, tem coisas complexas ali, nos temperamentos e, principalmente, no caráter da Naiane. Os amigos, não.



Eles têm suas próprias essências e formas de enxergar as coisas. Esse trio é uma das coisas que, para mim, mais interessantes no enredo da Naiane. Acho que a gente tem uma química muito louca. Estou amando trabalhar com o Diego, a gente nunca tinha trabalhado. Kamila também, está chegando, mas já tem uma dinâmica cênica, está se saindo muito bem, é sagaz e esperta. Kamila ainda traz para a gente muito sobre a cultura e o sotaque, o olhar de Goiás.



P – De que forma essa vilania da Naiane tende a se expressar?

R – A vilania dela está muito mais no lugar do narcisismo. Mas acho que ela vai levantar algumas reflexões além disso. Como a complexidade de uma pessoa que não sabe não ter o que quer, que não sabe ouvir um não. É o viver completamente para si. E tem uma hora que nem ela aguenta isso. Acho que Naiane vai chamar atenção, vai trazer reflexões a respeito desse lugar.



E tem ainda essa vilania dessa mãe que é refletida na filha. São duas vilanias diferentes, mas que formam um jogo muito gostoso. “Coração Acelerado” é uma novela recheada de coisas interessantes, com personagens interessantíssimos e num universo que embala a gente e que é muito gostoso de se viver, que é o sertanejo.

Veja também